Σε κατάσταση χάους βρίσκεται στην πόλη Ντάγκλας, κοντά στο Ντένβερ του Κολοράντο των ΗΠΑ, όπου «έπεσαν» πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, αρκετοί αστυνομικοί έχουν αναφερθεί ως τραυματίες αλλά και ένας πολίτης. Ωστόσο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το πόσοι αστυνομικοί και σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Η αστυνομία έχει εκδώσει τον λεγόμενο «κόκκινο κωδικό», που σημαίνει πως όλοι πρέπει να μείνουν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Πάντως οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης «έπεσε» από τα πυρά αστυνομικών.

UPDATE, we have multiple deputies down, no update on their status. The scene remains active and please avoid the area.

— DC Sheriff (@dcsheriff) 31 Δεκεμβρίου 2017