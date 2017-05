Eurovision 2017 Ελλάδα: Ημιτελικός και μάχη για τον τελικό

Βραδιά Eurovision 2017 με την Ελλάδα να δίνει τη μάχη του ημιτελικού. Με προβλήματα η χθεσινή πρόβα τζενεράλε της Demy για τη Eurovision 2017, λίγες ώρες πριν αρχίσει ο σημερινός ημιτελικός. Μπορεί σε κάποιους να φανεί υπερβολικό, αλλά είναι αλήθεια πως χθες το βράδυ, το "This is love" αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα που ξεπεράστηκε κατ' αρχάς χάρη στην ψυχραιμία και το ταλέντο της Demy. Στη συνέχεια ανέλαβαν ρόλο τα στελέχη της ελληνικής αποστολής ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα αποτελέσματα!

Χθες το βράδυ ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η τελική πρόβα του πρώτου ημιτελικού, η οποία και μαγνητοσκοπείται σε κανονική ροή, ώστε να υπάρχει κι ως back up σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης. Χθες η Demy ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision 2017 και τραγούδησε το "This is love", αλλά υπήρχαν σημαντικά τεχνικά λάθη.

Πιο συγκεκριμένα, από το ξεκίνημα του τραγουδιού η τραγουδίστρια δεν άκουγε στο ακουστικό της τους συνεργάτες της, που της κάνουν τα φωνητικά στο τραγούδι. Γνωρίζοντας πως η πρόβα μαγνητοσκοπείται ως "ζωντανό" πρόγραμμα και για να μην δημιουργήσει πρόβλημα "κατέβηκε" τόνο για να το βγάλει, χωρίς να γνωρίζει τι έχει γίνει!

Τελικά όμως, τέλος καλό όλα καλά, χάρη στην ψυχραιμία της Ελληνίδας καλλιτέχνιδος και στην άμεση κινητοποίηση των μελών της ελληνικής αποστολής. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2017 θα μεταδοθεί απόψε Τρίτη 9 Μαΐου στις 22:00 από την ΕΡΤ1, ΕΡΤHD και ERT World και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και διαδικτυακά από την υπηρεσία WebTV στο www.ert.gr.

Η Ελλάδα εμφανίζεται στη δέκατη θέση του Πρώτου Ημιτελικού της Eurovison 2017 με την Demy και το τραγούδι «This Is Love» σε σύνθεση-παραγωγή Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους Romy Papadea & John Ballard.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια και τη χορογραφία της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Βάσει της σειράς εμφάνισης μας στην σκηνή του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου στο Κίεβο, η Demy αναμένεται να εμφανιστεί γύρω στις τις 22:45, ενώ η Κύπρος περίπου 20 λεπτά μετά. Στο σχολιασμό και στην παρουσίαση των δύο Ημιτελικών και του Τελικού θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Eurovision 2017 - Ημιτελικός: Η σειρά εμφάνισης.

Η σειρά εμφάνισης στον πρώτο Ημιτελικό έχει ως εξής: Σουηδία, Γεωργία, Αυστραλία, Αλβανία, Βέλγιο, Μαυροβούνιο, Φινλανδία, Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Μολδαβία, Ισλανδία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Αρμενία, Σλοβενία, Λετονία.

Eurovision 2017: Τα στοιχήματα.

Λίγες ώρες πριν απολαύσουμε τις πρώτες 18 χώρες στη σκηνή τα ξένα γραφεία στοιχημάτων φέρνουν την Ελλάδα στην 5η θέση, χαρίζοντας της μια θέση στον μεγάλο τελικό του 62ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στις 22:00. Συγκεκριμένα στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων πλασάρονται η Σουηδία, η Αρμενία, η Πορτογαλία, το Αζερμπαϊτζαν και η Ελλάδα, με αυτή τη σειρά. Η Κύπρος από την άλλη βρίσκεται οριακά στην 10η θέση.