Eurovision 2017: Οι `καυτές` παρουσίες που έμειναν στην ιστορία του διαγωνισμού! [vids]

Βραδιά Eurovision σήμερα (13/5, 22:00) και το newsit.gr ξεχώρισε τις δέκα πιο σέξι εμφανίσεις που έχουν συμμετάσχει στον διαγωνισμό. H Ουκρανία έχει την τιμητική της στο Top 10, από το οποίο δεν θα μπορούσε να λείπει και η δική μας Έλενα Παπαρίζου.

1) Eva Rivas (Aρμενία)

Η εκπρόσωπος της Αρμενίας το 2010 ήταν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Τελικά, περιορίστηκε στην έβδομη θέση, αλλά θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της Eurovision, ως η πιο σέξι παρουσία που πήρε μέρος στον διαγωνισμό. Με ύψος 1,92 κι αναλογίες Μόνικα Μπελούτσι, δύσκολα περνάει απαρατήρητη.

2) Ani Lorak (Ουκρανία)

Το 2008 η Ελλάδα τερμάτισε στην τρίτη θέση, με την Καλομοίρα να κερδίζει τους Ευρωπαίους με το γλυκό της πρόσωπο και το τραγούδι "Secret Combination", χάνοντας στο... νήμα τη δεύτερη θέση από την Ani Lorak. Η "Shady Lady" της Ουκρανίας κατέκτησε το... ασημένιο μετάλλιο και μία θέση στην καρδιά όλων, χάρη στην εκρηκτική της εμφάνιση.

3) Έλενα Παπαρίζου (Ελλάδα)

Αν δεν παινέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει! Η Ελληνίδα θεά, Έλενα Παπαρίζου, χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση στον διαγωνισμό της Eurovision στο 2005, κάνοντας όλους τους Ευρωπαίους να χορεύουν στον ρυθμό του "My Number One". Εξαιρετικό το τραγούδι, αλλά η σκηνική παρουσία της Έλενας Παπαρίζου ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση κι έδωσε την πρωτιά στη χώρα μας.

4) Sirusho (Αρμενία)

Τέταρτη θέση στην Eurovision του 2008, μία κάτω από την Καλομοίρα. Η εκρηκτική Sirusho έκανε όλη την Ευρώπη και ειδικά την Ελλάδα (μέχρι και σήμερα) να χορεύει στους ρυθμούς του Qele Qele. Η εκπρόσωπος της Αρμενίας έκανε ιδιαίτερο γκελ στο ανδρικό κοινό, ειδικότερα με τις χορευτικές κινήσεις της, μετά το 2:30 του βίντεο.

5) Charlotte Nilsson (Σουηδία)

Γυρνάμε τον χρόνο αρκετά πίσω και πηγαίνουμε στο 1999. Η δίμετρη ξανθιά Σουηδέζα, Charlotte Nilsson, κέρδισε τις εντυπώσεις του ανδρικού πληθυσμού, αλλά και την πρώτη θέση της Eurovision με το Take me to your heaven.

6) Severina Vuckovic (Κροατία)

Η εκπρόσωπος της Κροατίας στη Eurovision του 2006 τράβηξε τα βλέμματα πάνω της με την εμφάνιση της στην Αθήνα. Το εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα της "τρέλανε" τους Έλληνες κι όχι μόνο. Η Severina είχε κλέψει τις εντυπωσείς και με το sex tape της που είχε κυκλοφορήσει το 2004 και την έδειχνε να κάνει ακροβατικά με τον παντρεμένο Βόσνιο φλερτ της. Κι επειδή ορισμένοι δεν την βρίσκουν τόσο σέξι στην εμφάνιση της στη Eurovision, δείτε κι αυτή τη φωτογραφία.

7) Aysel (Αζερμπαϊτζάν)

Ο Arash είχε το όνομα, αλλά η Aysel τη χάρη στην εμφάνιση του Αζερμπαϊτζάν στη σκηνή της Eurovision το 2009. Τα καλλίγραμμα πόδια της τραγουδίστριας επισκίασαν τα πάντα, ακόμα και το τραγούδι, το οποίο ήταν και πολύ ωραίο. Το παραπάνω βίντεο από το 2:05 και μετά είναι όλα τα λεφτά.

8) Tina Karol (Oυκρανία)

Ουκρανία και σέξι εμφανίσεις πάνε μαζί! Η Tina Carol ήταν μία από τις τραγουδίστριες που είχε εντυπωσιάσει το κοινό της Αθήνας το 2006. Ευρωπαία Σακίρα την είχα χαρακτηρίσει, αλλά αρκέστηκε στην έβδομη θέση. Αν δεν φορούσε και το λευκό κοντό φόρεμα της, ίσως να ήταν κι εκτός δεκάδας.

9) Ruslana (Ουκρανία)

Οι "Άγριοι Χοροί" της Ruslana κέρδισαν τους Ευρωπαίους, οι οποίοι της χάρισαν την πρώτη θέση το 2004 στην Τουρκία. Ως άλλη Ζήνα, εντυπωσίασε τον κόσμο με τα δερμάτινα και το καλογυμνασμένο της κορμί, αφήνοντας πίσω της τον Σάκη Ρούβα, ο οποίος "τρέλανε" επίσης τη "γηραιά ήπειρο" με το "Shake it".

10) Hadise (Τουρκία)

Το 2009 η Hadise έκανε όλη την Ευρώπη να χορέψει στους ρυθμούς του "Dum Tek Tek". Η σέξι Τουρκάλα κέρδισε τον κόσμο με τον τρόπο που λίκνισε το κορμί της, αλλά όχι και την πρώτη θέση, την οποία κατέκτησε ο Αλεξάντερ Ρίμπακ με το "παραμύθι" του.