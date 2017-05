Τελικός Eurovision 2017 - Ντέμη: Από τη Νομική, στον Μηδενιστή και τα βραβεία MAD

Η Demy βρέθηκε στον τελικό της Eurovision 2017, μετά από μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον ημιτελικό της Eurovision, την περασμένη Τρίτη. Παρά τα όποια τεχνικά προβλήματα στην πρόβα τζενεράλε, αλλά και τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη σκηνή και την όλη σκηνική της παρουσία, δηλώνει έτοιμη να δώσει τη... μάχη της Eurovision 2017.

Η Δήμητρα Παπαδέα γεννήθηκε στηην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1991, και είναι ευρύτερα γνωστή ως Demy. Έχει κερδίσει 5 βραβεία MAD. Στο τραγούδι "Fallin'", στο οποίο συνεργάζεται με τους Playmen, έχει απονεμηθεί χρυσός δίσκος. Ο πρώτος της προσωπικός δίσκος, «#1» έγινε πλατινένιος. Το 2014 κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος της με τίτλο «Ρόδινο Όνειρο» ο οποίος έγινε τελικά χρυσός. Η Ντέμη σπούδασε Νομική στο ΕΚΠΑ.

Για πολλά χρόνια κατάφερνε να συνδυάζει τις παραδόσεις των μαθημάτων στα αμφιθέατρα με τις ατέλειωτες πρόβες για τις εμφανίσεις της, στις μεγάλες μουσικές σκηνές. Όπως βέβαια έχει αποκαλύψει στις συνεντεύξεις της, η μεγάλη της αγάπη είναι η μουσική.

"Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο επάγγελμα των γονιών μου ή ήταν καθαρά θέμα DNA. Δεν με υποχρέωσαν ποτέ να έχω πρόγραμμα. Ήταν κάτι που το ήθελα από μόνη μου. Τα βιβλία μου ήταν πάντα στη σειρά και διάβαζα αρκετά. Η μόνη σκανταλιά που είχα κάνει με τις φίλες μου ήταν μια τηλεφωνική φάρσα", είχε δηλώσει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της.

Η Demy ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα, όταν η δισκογραφική εταιρία Panik την ανακάλυψε στο YouTube. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τραγούδι του Μηδενιστή «Μια Ζωγραφιά» το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο. Το τραγούδι αυτό κέρδισε 2 βραβεία MAD, το ένα για το καλύτερο βίντεο κλιπ Hip Hop/Urban και το άλλο για το Ντουέτο της Χρονιάς.

Το τραγούδι της «Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2012 και γρήγορα πήρε την πρώτη θέση στα ελληνικά τσαρτ. Επίσης, την ίδια χρονιά, συνεργάστηκε με τους Playmen στο τραγούδι "Fallin". Το καλοκαίρι του 2012 περιόδευσε σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρωσία. Στις 28 Ιουλίου, 2012, η Demy εμφανίστηκε μαζί με τους Playmen, στο μουσικό φεστιβάλ Europa Plus στη Μόσχα.

Το τραγούδι είχε γίνει πολύ γνωστό στη Ρωσία, και έφτασε στο νούμερο 1 στο Europa Plus Chart. Στις 22 Οκτωβρίου 2012, κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, «Η Ζωή». Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Demy, #1 κυκλοφόρησε στα τέλη του 2012 και έγινε πλατινένιο.

Τον Μάιο του 2013 η Ντέμη (Demy) συμμετείχε στο The Sun του Alex Leon, το οποίο κέρδισε 2 βραβεία MAD. Τον Μάρτιο του 2014 η Demy συνεργάστηκε με τους Playmen για το ταγούδι Nothing Better. Το βίντεο κλιπ σκηνοθέτησε ο Γιάννης Παπαδάκος και κυκλοφόρησε από την Panik.

Τον Μάιο του 2014, κυκλοφόρησε το «Όσο Ο Κόσμος Θα Έχει Εσένα», μαζί με τον Έλληνα ράπερ Mike. Το τραγούδι κέρδισε 1 βραβείο στα MAD 2015, αυτό για το καλύτερο ντούετο της χρονιάς. Στις 22 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε το δεύτερο ολοκληρωμένο της άλμπουμ, «Ρόδινο Όνειρο», το οποίο περιελάμβανε 15 τραγούδια.

H Demy επιλέχθηκε από την ΕΡΤ ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 62ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2017 που διεξάγεται στο Κίεβο της Ουκρανίας. Μαζί της είναι ο παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος και ο χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός. Όλη η Ελλάδα στο πλευρό της Demy στη μάχη του τελικού της Eurovision 2017. Πάμε, Ντέμη!

Όλα τα βλέμματα το Σάββατο είναι στραμμένα στον μεγλάλο τελικό της Eurovision 2017, όπου συμμετέχουν η Ελλάδα και η Κύπρος. Με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Ντέμη εμφανίστηκε στη δέκατη θέση του πρώτου ημιτελικού, συγκεντρώνοντας τη βαθμολογία η οποία και στέλνει την Ελλάδα στον τελικό του διαγωνισμού.

Το τραγούδι "This Is Love" σε σύνθεση και παραγωγή του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους των Romy Papadea & John Ballard, "μίλησε" στις καρδιές όσων ψήφισαν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού. Τη σκηνοθετική επιμέλεια και τη χορογραφία της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η Κύπρος, με τον Hovig και το τραγούδι «Gravity» σε στίχους του Σουηδού Thomas G:son, προκρίθηκε και αυτή στον τελικό. Δείτε την εμφάνιση της Demy στον ημιτελικό της Eurovision 2017.