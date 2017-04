Αισιόδοξος ο Μοσκοβισί: Η αξιολόγηση θα κλείσει μέχρι 22 Μαΐου

«Παροτρύνω όλους να μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε σύντομα την δεύτερη αξιολόγηση ώστε να υπάρξει εκταμίευση [της δόσης]. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Είμαι αισιόδοξος [ ...] ο στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας μέχρι τις 22 Μαΐου» είπε ο Μοσκοβισί.

Ο επίτροπος είπε ότι το μήνυμά του για φέτος είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποφασιστικά οι αποκλίσεις μεταξύ των χωρών στην ευρωζώνη.

«Για πρώτη φορά από τότε που άρχισε η κρίση, προβλέπουμε ανάπτυξη σε όλες τις χώρες-μέλη για τη διάρκεια του τριετούς μας ορίζοντα» πρόσθεσε.

Happy to be addressing @PIIE once again. My message this year: We must address divergence in the #eurozone, quickly and decisively! pic.twitter.com/0u3CoZS6R7