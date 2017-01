ESM και EFSF ενέκριναν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος

Tα Διοικητικά Συμβούλια του Eυρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Eυρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ενέκριναν σήμερα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με ανακοίνωση του ESM.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω του λογαριασμού του ESM στο Twitter:

Measures approved by ESM & EFSF governing bodies are an important step towards improving Greek debt sustainability - #ESM MD Klaus #Regling