Και επίσημα CEO στο ΤΧΣ ο Αυστριακός Μάρτιν Τσούρντα

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΧΣ, ο Δρ Μλαρτιν Τσούντρα διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, κατέχοντας υψηλόβαθμες θέσεις σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, από τα τέλη του 2015 έως το 2016 διετέλεσε πρόεδρος του Μη Εκτελεστικού Συμβουλίου της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας Valartis Bank AG στην Αυστρία, διορισθείς από δημόσιο διαχειριστή, με σκοπό την πώληση της πλειοψηφίας των τραπεζικών εργασιών της τράπεζας και την ορθή λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών.

Από το 2013 έως το 2015, διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος στην ιδιωτικοποιημένη πλέον αυστριακή Anadi Bank AG (πρώην Hypo Alpe-Adria Bank AG) από τη νέα ιδιοκτησία -σχήμα Ινδών και Βρετανών επενδυτών. Κατά το διάστημα αυτό αναδιοργάνωσε την εν λόγω τράπεζα και την μετέτρεψε από μη βιώσιμο πιστωτικό ίδρυμα σε ιδιωτική κερδοφόρα τράπεζα.

Μεταξύ 2012 και 2013 κατείχε επίσης τη θέση του Chief Risk Officer (CRO) και του Chief Financial Officer (CFO) στην Adria Bank AG, Σλοβάκικη τράπεζα, στη Βιέννη. Διετέλεσε ακόμη από το 2009 έως το 2012 διευθύνων σύμβουλος στην Amserdam Trade Bank, ρωσική/ολλανδική τράπεζα στο Άμστερνταμ, με σκοπό να μετατρέψει το προηγούμενο επιχειρηματικό μοντέλο σε μία εμπορική τράπεζα και να ενισχυθούν οι συνέργιες από τις εμπορικές ροές μεταξύ της Ρωσίας/Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (Commonwealth of Independence States, CIS) και της Ευρώπης.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών οργανισμών, όπως στην Austrian Hypo (Mortgage) Association, στην SREI Infrastructure Ltd και την Amsterdam Trade Bank.

Επίσης, έχει καταλάβει τη θέση του Managing Director (MD) με καθήκοντα Division Head of Global Markets και Division Head of Global Financial Institutions στην Raiffeisen Zentrabank, Βιέννη. Ο πρώτος σταθμός της καριέρας του στον τραπεζικό κλάδο ήταν η Bank Austria στη Βιέννη.

Ο Δρ. Τσούντρα είναι κάτοχος Doctorate (Dr.) Degree στα Οικονομικά και Master's Degree (MA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Αυστρία.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ, σε δήλωση του αναφέρει ότι προσβλέπει στη συνεργασία με τα στελέχη του Ταμείου, καθώς και τους αρμόδιους ελληνικούς φορείς προκειμένου το Ταμείο να συνεχίσει περαιτέρω να συνεισφέρει στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή θα θέσει τις προτεραιότητες του Ταμείου για το επόμενο χρονικό διάστημα, με σκοπό την επιτυχή διεκπεραίωση της αποστολής και του οράματος του Ταμείου, σύμφωνα πάντα με τον θεσμικό του ρόλο, αναφέρει επίσης.

Ο διορισμός του δρ. Τσούντρα (ΦΕΚ 233, τεύχος ΥΟΔΔ) λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου 3864/2010 όπως ισχύει και η θητεία του ορίζεται για τρία χρόνια από τις 18 Μαΐου 2017.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ