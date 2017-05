Μοσκοβισί: Εφαρμογή των μέτρων και συμφωνία για το χρέος

Μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter εξέφρασε ο Επίτροπος Οικονομικών της Κομισιόν, Πιέρ Μοσκοβισί, τη χαρά του για το γεγονός πως δανειστές και κυβέρνηση κατάφεραν, τελικά, τα ξημερώματα να φτάσουν σε μια "προκαταρκτική τεχνική συμφωνία", η οποία θα οδηγήσει στο περιβόητο staff level agreement.

«Πολύ θετική εξέλιξη για την Ελλάδα η συμφωνία στην Αθήνα. Τώρα χρειάζεται γρήγορη εφαρμογή ενόψει του Eurogroup και μια συννενόηση για το χρέος!» έγραψε ο Πιέρ Μοσκοβισί.

Agreement in Athens very positive development for #Greece. Now need swift implementation ahead of #Eurogroup and an understanding on debt!