Τέλη κυκλοφορίας 2017: Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ!

Ακόμη το όριο σε ότι αφορά στους ρύπους παραμένει στα 90 γραμμάρια και έτσι υπάρχουν 49 μοντέλα που απαλλάσσονται από τα τέλη.

Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM-2 90 g/km

Audi A3 g-tron 1.4 TFSI 89 g/km

Αudi A3 e-tron 1,4 TFSI 35 g/km

BMW i3 REX 13 g/km

BMW i3 0 g/km

BMW i8 49 g/km

BMW 116d EfficientDynamics 89 g/km

BMW 740Le 48 g/km

Citroen C1 1,0 VTi 68 S/S 88 g/km

Citroen C3 1,6 BlueHDI 75 PS S&S 83 g/km

Citroen C4 1,6 BlueHDI 100 S/S 86 g/km

Citroen C4 Cactus 1,6 BlueHDi 100 SST 87 g/km

DS 3 1.6 BlueHDi 87 g/km

DS 5 2,0 HYBRID4 90 g/km

Fiat 500 1,3 MTJ 89 g/km

Fiat 500 0,9 TwinAir

Fiat Panda 0.9 TwinAir Natural Power 86 g/km

Fiat Punto 1,3 MTJ 95ps 89 gr/km

Ford Fiesta 1.5 diesel ECOnetic 82 g/km

Ford Focus 1,5 ECOnetic 105 PS 88 g/km

Lexus CT 200h 82 g/km

Mercedes B 250e 0 g/km

Mercedes C 350e 48-54 g/km

Mercedes E 350e 49 g/km

Mercedes GLE- 500e 4MATIC 80 g/km

Mercedes S500e Long 65 g/km

MINI One D 89 g/km

Opel Astra 1,6 CDTi 110 PS 90 g/km

Opel Corsa 1,3 CDTi 87 g/km

Peugoet 108 1,0 VTi 68 PS 88 g/km

Peugeot 2008 1,6 BlueHDI 100 S&S 90 g/km

Peugeot 208 1,6 BlueHDI 100 PS 79 g/km

Peugeot 208 1,6 BlueHDI 75 PS 90 g/km

Renault Clio 1,5 dCi 75 & 90 PS 85 g/km

Renault Clio 1,5 dCi 110 PS 90 g/km

Renault Clio Sport Tourer 1,5 dCi 90 Ps 90 g/km

Skoda Citigo CNG 82 g/km

Toyota Auris 1,4 D-4D 89 g/km

Toyota Auris HSD 79 g/km

Toyota Corolla 1,4 D-4D 89 g/km

Toyota Prius 89 g/km

Toyota Yaris HSD 75 g/km

VW Polo 1,4 TDI BlueMotion 82 g/km

VW e-Golf 0 g/km

VW Golf GTE 35 g/km

VW eco up! 82 g/km

VW e-up! 0 g/km

Volvo V60 Hybrid 48 g/km

Volvo XC 90 T8 Hybrid 59 g/km