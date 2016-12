Όταν άρχισε να τραγουδάει, ΟΛΟΙ γύρισαν να δουν από που βγαίνει αυτή η φωνή! [vid]

Ο Luke Kennedy αποφάσισε να πάρει μέρος στο Voice της Αυστραλίας. Αν και είχε εμπειρία, και συμμετείχε ήδη σε αρκετές παραγωγές της θεατρικής επιτυχίας Jesus Christ Superstar, έκανε το μεγάλο βήμα να εμφανιστεί μπροστά σε κριτές και κοινό. Επέλεξε να τραγουδήσει το "Un giorno per noi (A Time for Us)". και οι 4 κριτές γύρισαν για να δουν από που βγαίνει αυτή η φωνή!

Ο Kennedy επέλεξε για coach τον Ricky Martin, και μαζί έφτασαν μέχρι τον τελικό γύρο, όπου τελικά έφτασε μέχρι τη δεύετρη θέση. Οι μοναδικές εμφανίσεις του, όμως, εκτόξευσαν τις "μετοχές" του στη μουσική σκηνή της χώρας.