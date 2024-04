ΗΠΑ: Γάτα τρύπωσε σε κουτί της Amazon και ταξίδεψε 1.600 χιλιόμετρα από τη Γιούτα μέχρι την Καλιφόρνια

Μία γάτα ταχυδρομήθηκε κατά λάθος για 1.600 χιλιόμετρα στις ΗΠΑ, μέσα σε ένα κουτί της Amazon το οποίο περιείχε μπότες εργασίας. Την ανακάλυψαν ταλαιπωρημένη, αλλά ζωντανή, παρά το ό,τι έκανε ένα ταξίδι από τη Γιούτα μέχρι την Καλιφόρνια.

Η γάτα Γκαλένα εξαφανίστηκε από το σπίτι της στη Γιούτα των ΗΠΑ νωρίτερα αυτό το μήνα, με την οικογένεια που την έχασε να φοβάται για τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τον Guardian, το συμπαθές ζώο αντιλήφθηκε εργαζόμενος της Amazon στην Καλιφόρνια, σχεδόν μία εβδομάδα αφότου τρύπωσε σε ένα πακέτο που έστειλαν τα μέλη της οικογένειάς της χωρίς να καταλάβουν ότι ήταν και η γατούλα μέσα.

Παρότι δεν είχε πρόσβαση σε φαγητό ή νερό, η Γκαλένα ανέπνεε από μία μικρή χαραμάδα στο πακέτο!

«Λατρεύει τα κουτιά, είναι απλώς μέρος της προσωπικότητάς της», είπε η Κάρι Κλαρκ, η ιδιοκτήτρια της γάτας, στο KSL TV του NBC, εξηγώντας πώς το κατοικίδιο της οικογένειάς της ταξίδεψε 1.600 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι.

Ο κτηνίατρος που εξέτασε την «άτακτη» ψιψίνα σάρωσε το μικροτσίπ της Γκαλένα και έτσι εντοπίστηκε η οικογένειά της στη Γιούτα.

Curious cat Galena jumps into an Amazon box…and goes for a 650 mile journey! https://t.co/8lgcCXe53R pic.twitter.com/QkSeHlP86Q