Αξιολόγηση: `Πρόοδος` στο προσκήνιο, `οργιάζει` το παρασκήνιο! Επιστρέφουν οι Θεσμοί

Ένα μίνι Eurogroup ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 10.02.2017, στις Βρυξέλλες, ωστόσο ο "λευκός καπνός" για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης ξανά δεν... εθεάθη στους ουρανούς της "πρωτεύουσας" της Ευρωζώνης. Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Χουλιαράκης μίλησαν με το "βαρύ πυροβολικό" της διαπραγμάτευσης, με το επίσημο συμπέρασμα να είναι πως "παρατηρήθηκε πρόοδος".

Αυτά είναι τα σημεία - κλειδιά

Ίσως το πιο ουσιώδες κομμάτι ήταν όσα είπε στην επίσημη δήλωσή του ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Αποκάλυψε ότι οι Θεσμοί θα επιστρέψουν την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Δεν είπε πότε κι αυτό είναι ένα ερώτημα. Χαρακτηριστικά ο Γερούν Ντάισελμπλουμ δήλωσε: «Σήμερα είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και τους επικεφαλής των θεσμών για την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης. Υπάρχει σαφής κατανόηση ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι προς το συμφέρον όλων.

Σήμερα σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος και είμαστε κοντά στην εξεύρεση ενός κοινού τόπου για την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Θα αποτιμήσουμε την περαιτέρω πρόοδο της δεύτερης αξιολόγησης στο επόμενο Eurogroup».

Το "κάλεσμα" για γρήγορση συμφωνία ήταν επίσης ένα σημαντικό κομμάτι. Το τρίτο και... σημαντικότερο όμως, είναι μάλλον ότι και ο ίδιος ο Ντάισελμπλουμ χαρακτηρίζει ορόσημο το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου.

Δείτε την ακριβή του δήλωση

Το καλό και το κακό

Το ότι φτάνουμε στο σημείο να κριθούν όλα στις 20 Φεβρουαρίου, είναι μάλλον κακό σημάδι. Κι αυτό διότι είναι γνωστό... ένθεν και ένθεν πως εκείνη η συνεδρίαση θα μοιάζει σαν... τελικός. Οι ολλανδικές εκλογές έπονται κι αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια διαπραγμάτευσης θα είναι "στενά", με τους απαισιόδοξους να λένε πως ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει περίπτωση οι δανειστές να παρουσιάσουν μία... take it or leave it συμφωνία στην Ελλάδα.

Το καλό σημάδι, είναι η αναφορά του Γερούν Ντάισελμπλουμ για την επιστροφή των Θεσμών στην Αθήνα. Δείχνει πως υπήρξε πρόοδος μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο το πλέον σημαντικό στην υπόθεση διαπραγμάτευση δεν είναι η συμφωνία αυτή καθαυτή.

Γιατί το πιο σημαντικό είναι το πώς θα έρθει η συμφωνία. Δηλαδή με τί απαιτήσεις για τυχόν νέα μέτρα. Μέχρι, λοιπόν, να μάθουμε ακριβώς το περιεχόμενο της όποιας συμφωνίας, καλό θα είναι να κρατάμε... μικρό καλάθι.

Διάψευση για το αφορολόγητο!

Και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Δηλαδή από το ποιά μέτρα μπορεί να ζητηθούν. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες πως κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε από τις Βρυξέλλες ότι η ελληνική πλευρά δεν θα υποχωρήσει στην απαίτηση για μείωση του αφορολογήτου κάτω από τα 6.000 ευρώ!

Αυτό φυσικά σήμαινε αυτομάτως πως θα υποχωρήσει στην μείωση του αφορολογήτου, το οποίο σήμερα είναι στα 8.623 ευρώ. Η πληροφορία αυτή σήμανε έναν... μικρό συναγερμό, ωστόσο κυβερνητικές πηγές, μιλώντας στο newsit.gr, διέψευσαν κατηγορηματικά την πληροφορία αυτή. Συγκεκριμένα ανέφεραν πως η ελληνική κυβέρνηση δεν συμφώνησε στην μείωση του αφορολόγητου και πόσω μάλλον σε τόσο χαμηλά επίπεδα.

Επίσης αξίζει να αναφέρουμε πως η πλευρά των Ευρωπαίων πιέζει για να μειωθούν οι απαιτήσεις που έχει προβάλει το ΔΝΤ και αφορούν σε μέτρα ύψους 3,6 δισ. ευρώ. Η πίεση αυτή μοιάζει να αποφέρει καρπούς και ενδέχεται η απαίτηση αυτή να πέσει και κάτω από τα 3 δισ. ευρώ, ούτως ώστε να βρεθεί η "χρυσή τομή" και σε αυτή την κόντρα.

Την διαμάχη, δηλαδή, μεταξύ Ευρωπαίων και ΔΝΤ, που τις τελευταίες ημέρες εκφράζουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις σχετικά με το τί χρειάζεται η ελληνική οικονομία.

Απαισιοδοξία ΥΠΟΙΚ!

Εδώ να αναφέρουμε πως πηγές του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν στο newsit.gr τα εξής: "Στη σημερινή συνάντηση υπήρξε προσπάθεια εξεύρεσης κοινού τόπου ανάμεσα στους Θεσμούς και στην ελληνική Κυβέρνηση.

Έγινε πρόοδος, ωστόσο όσο παραμένουν παράλογες απαιτήσεις από πλευράς ΔΝΤ δυσκολεύουν οι προϋποθέσεις για συνέχεια της διαπραγμάτευσης σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων".

Αυτά συζήτησαν

Εδώ να σημειώσουμε πως όπως σας είχε πληροφορήσει νωρίτερα το newsit.gr, τα τέσσερα "καυτά" ζητήματα που έπεσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ήταν τα εξής:

- Το πρώτο ήταν το ύψος των μέτρων, για τα οποία έχουν συμφωνήσει οι Θεσμοί και που είναι χαμηλότερα από εκείνα που ζητούσε το ΔΝΤ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως φτάνουν στο 2% του ΑΕΠ το χρόνο, δηλαδή σε 3,6 δισ. ευρώ αντί 4,5 δισ.

- Το δεύτερο θέμα ήταν το αντίβαρο, δηλαδή η διάθεση των πλεονασμάτων αποκλειστικά από την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δανειστές δέχονται να διατίθενται για μείωση της φορολογίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση επιχειρεί να αποσπάσει την άδεια για διάθεσή ακόμα και για ενίσχυση των συνταξιούχων, γιατί θα μπορούσε να το παρουσιάσει ακόμα και ως 13η σύνταξη, πράγμα που επικοινωνιακά κάνει γκελ.

- Το τρίτο καυτό θέμα ήταν η προνομοθέτηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα τύχουν της ίδια αντιμετώπισης τόσο ο “κόφτης" όσο και το αντίβαρό του.

Η φόρμουλα που επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση, είναι μην υπάρξει νόμος για τα μέτρα, αλλά να ψηφιστεί η συμφωνία από τη Βουλή στην οποία θα αναφέρεται ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει ισχυρή δέσμευση (strong commitement) για επέκταση του “κόφτη”, καθώς η δέσμευση των δανειστών να διαθέτει η Ελλάδα τα πλεονάσματα που προκύπτουν.

- Το τέταρτο ζήτημα ήταν αυτά καθεαυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018. Γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί το ύψος και η χρονική τους διάρκεια. Δηλαδή να είναι κάτω από 3,5% του ΑΕΠ και σε ορίζοντα τριετίας και όχι δεκαετίας που θέλει ο Σόιμπλε.

