Αποκαλύψεις - φωτιά του πρώην επικεφαλής οικονομολόγου του ΔΝΤ για την Ελλάδα!

Το έγγραφο, που απευθυνόταν στον Πολ Τόμσεν, παρουσιάσθηκε στα τέλη Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια διεθνούς οικονομικής ημερίδας του καναδικού think tank Centre for International Governance Innovation από τον καθηγητή Οικονομικών Πολ Μπλουστάιν (Paul Blustein), ο οποίος συνόψισε την κατάσταση ως εξής:

«Ο Ολιβιέ Μπλανσάρ προειδοποιούσε ότι η λιτότητα μπορεί να πάει στραβά, ακόμη και αν (το πρόγραμμα) εφαρμοσθεί κατά γράμμα . Ο Ντομινίκ Στρος-Καν (τότε γενικός διευθυντής του ΔΝΤ) έθετε θέμα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ (τότε επικεφαλής της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας είπε 'όχι'».

. @PaulBlustein : in 2010, @ojblanchard1 warned austerity cld go awry,even if done to plan. DSK broached debt restructuring: Trichet said "no!" pic.twitter.com/1cFFPsKszf

«Δεν έκανα εγώ τη διαρροή, αλλά δεν είμαι και πολύ δυσαρεστημένος που έγινε:). 7 χρόνια μετά και ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρο /ρεαλιστικό σχέδιο». Έτσι σχολίασε στο Twitter ο Ολιβιέ Μπλανσάρ την ανάρτηση της έκθεσης/προειδοποίησης του 2010.

I did not leak, but am not too unhappy that it did leak :). 7 years already, and still no clear/realistic plan. https://t.co/8mCzO3TYvL