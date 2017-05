Eurogroup: Πλήρες αδιέξοδο! Χρέος ήταν και πάει... για Ιούνιο!

Αισιοδοξία ότι θα υπάρξει θετική έκβαση στις 22 Μαΐου όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις για το χρέος, είχε εκφράσει την προηγούμενη Τετάρτη, 17.05.2017, μία ημέρα πριν την υπερψήφιση του πακέτου μέτρων και αντιμέτρων από την ελληνική Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, συνομιλώντας με δημοσιογράφους.

Σε εκείνη την άτυπη ενημέρωση, είχε σημειώσει, μάλιστα, τα εξής: "Πρέπει να σας πω ότι αυτά που ακούγονται είναι τόσο θετικά που δυσκολευόμαστε και να τα πιστέψουμε. Είναι too good to be true. Σε τέτοιο βαθμό που θα με αναγκάσουν να φορέσω και γραβάτα δηλαδή".

Αμέσως μετά βέβαια συμπλήρωσε "ας μην προτρέχουμε, να δούμε" και μάλλον... κάτι ήξερε. Διότι στην αποψινή, μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup (σ.σ. διήρκεσε περισσότερες από εννέα ώρες) δεν υπήρξε καμία απολύτως συμφωνία για το χρέος, κάτι που σημαίνει πως οι... γραβάτες μάλλον αργούν ακόμη, παρόλο που λίγο πριν τη συνεδρίαση ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νεοεκλεγέντα Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, στην οποία ο τελευταίος τόνισε πως θέλει να δει ελάφρυνση χρέους το προσεχές διάστημα.

Προς λύση τον Ιούνιο

Οι πληροφορίες του newsit.gr, όσο ακόμη η συνεδρίαση των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών βρισκόταν σε εξέλιξη, ανέφεραν πως μια συνολική λύση έμοιαζε απίθανη και το πιο πιθανό ήταν να πάμε σε λύση μέχρι τις 15 Ιουνίου, οπότε και είναι προγραμματισμένο το επόμενο Eurogroup.

Υπήρχαν πληροφορίες για έκτακτο Eurogroup πριν το προγραμματισμένο (σ.σ. 15 Ιουνίου), ωστόσο πηγή της Ευρωζώνης ανέφερε μετά τη συνεδρίαση: «Ολοκληρώθηκε το Eurogroup χωρίς συμφωνία για το χρέος. Δεν θα υπάρξει έκτακτο Eurogroup πριν από το προγραμματισμένο της 15ης Ιουνίου».

Ενδεχομένως αυτή η... παράταση των συζητήσεων για το χρέος αποφασίστηκε ούτως ώστε να δοθεί λίγος χρόνος στο ΔΝΤ, του οποίου το ΔΣ συνεδριάζει εκείνες τις ημέρες.

Οι πληροφορίες ανέφεραν πως στην αποψινή συνεδρίαση περιορίστηκαν οι διαφορές, η ψαλίδα έκλεισε, ωστόσο δεν επήλθε συμφωνία. Θα αποτελούσε μεγάλη έκπληξη να υπάρξει απόψε πλήρης και οριστική συμφωνία, όπερ και εγένετο, με το ΔΝΤ να θέλει 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα και να μοιάζει διατεθειμένο να δεχτεί ένα "συμβιβασμό" και να δεχτεί ένα 1,8% ως στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα, με σκοπό να πέσουν και οι απαιτήσεις Σόιμπλε και κοινώς... να τα βρουν στη μέση.

Πλεονάσματα... επ' άπειρον!

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ και της "Καθημερινής", Ελένη Βαρβιτσιώτη, νωρίτερα, κατά την διάρκεια της μαραθώνιας συνεδρίασης έλαβε χώρα ένα «σκληρό πόκερ» με επίκεντρο φυσικά τα πλεονάσματα.

Οι τελευταίες συζητήσεις αφορούσαν στον καθορισμό της διάρκειας κατά την οποία η Ελλάδα θα πρέπει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ.

Οι παραπάνω πληροφορίες ανέφεραν πως τέθηκαν στο τραπέζι δύο προσχέδια:

---> Το πρώτο ανέφερε πως αυτό - το 3,5% - θα ισχύει μέχρι το 2022

---> Στο δεύτερο σχέδιο που αφορούσε στην περίοδο 2023 -2060 υπήρχε σχέδιο για πλεόνασμα 2,2%, κάτι που φαίνεται πως αποτελεί σημείο διαφωνιών.

Οι υπουργοί Οικονομικών είχαν διακόψει για περίπου τρεις ώρες τη συνεδρίαση και οι πληροφορίες ανέφεραν πως συνέχισαν τις συζητήσεις και πάλι λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, με ένα τρίτο προσχέδιο.

Λίγα λεπτά αργότερα ανακοινώθηκε πως η συνεδρίαση έληξε, χωρίς κανένα αποτέλεσμα (επί της παρούσης) όσον αφορά στο χρέος.

Πέρασε του Σόιμπλε!

Είναι το "δίδυμο" εξαιτίας του οποίου έχει καθυστερήσει γενικώς -και όχι μόνο απόψε- η διαδικασία της ολοκήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης.

Η διαφωνία Σόιμπλε - ΔΝΤ σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας και συνακόλουθα τη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα (σ.σ. αφού το ΔΝΤ θέλει ξεκάθαρους στόχους που θα διασφαλίζουν πως το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο) είναι το "αγκάθι" που παραμένει και όλα δείχνουν πως είναι και ο λόγος που δεν βγήκε "λευκός καπνός" από τις Βρυξέλλες.

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε φάνηκε τελικά πως δεν έκανε πίσω, εξ' ου και το αποψινό ναυάγιο για το χρέος. Ο γερμανός ΥΠΟΙΚ εμφανιζόταν... αμετακίνητος τις τελευταίες ημέρες λέγοντας πως η όποια απόφαση για το χρέος θα ληφθεί μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος (σ.σ. δηλαδή το 2018).

Αυτό τελικά έγινε, όπως ανακοίνωσαν τα πλέον... αρμόδια χείλη, αυτά του προέδρου του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος δήλωσε τα εξής μετά τη συνεδρίαση: "Κάναμε τεράστια πρόοδο σήμερα. Πολύ μεγάλη δουλειά έχει ήδη γίνει στην Ελλάδα από την ελληνική κυβέρνηση και δεσμεύονται να συνεχίσουν έτσι. Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Εάν υπήρχε τέτοια συμφωνία, θα είχαμε μία συζήτηση για το χρέος".

Για να συνεχίσει: "Σήμερα μελετήσαμε το θέμα, αλλά επί του παρόντος δεν καταλήξαμε σε συνολική συμφωνία. Τις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Οι τελικές αποφάσεις για το χρέος θα ληφθούν στο τέλος του προγράμματος".

