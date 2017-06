Η Μέι έγινε... Τσίπρας! `Παγωμάρα` και... γράψιμο από τους Ευρωπαίους!

Μπορεί η πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας, Τερέζα Μέι, προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, να ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει τους ηγέτες της ΕΕ για τον τρόπο με τον οποίο η χώρας της σκοπεύει να προστατέψει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, κατά τη διαδικασία του Brexit, ωστόσο οι ευρω-ηγέτες μάλλον έχουν... αντίθετη άποψη.

"Η βασική προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων για το Brexit είναι να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών που μένουν σε χώρες της ΕΕ και των Ευρωπαίων πολιτών που μένουν στη Μ. Βρετανία", σημείωσε η Μέι.

Μάλιστα πρόσθεσε ότι σήμερα θα παρουσιάσει στους 27 ηγέτες της ΕΕ την πρόταση της Μ. Βρετανίας για το πώς μπορούν να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών.

Θα γίνει όμως αυτό; Και τίθεται αυτό το ερώτημα, αφού ο δημοσιογράφος των Financial Times, Peter Spiegel, σχολιάζει στο Twitter πως η Μέι έχει αντιμετώπιση... Τσίπρα στις Βρυξέλλες!

Συγκεκριμένα αναδημοσιεύει μια ανάρτηση του Matthew Holehouse, ο οποίος σχολιάζει σχετικά, μεταφέροντας και την εξής δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ: «Η Μέι δεν θα έχει συζήτηση απόψε. "Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι ένα φόρουμ για διαπραγματεύσεις για το Brexit", λέει ο Τουσκ».

May will not get a discussion tonight. "The European Council is not a forum for brexit negotiations," says Tusk.