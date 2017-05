Ο Ερντογάν πίσω από την προσευχή στην Αγιά Σοφιά; Σάλος με τη δήλωση του “σουλτάνου” για τη Συνθήκη της Λωζάνης

Χιλιάδες μουσουλμάνοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του "Συνδέσμου Νεολαίας Ανατολής" και προσευχήθηκαν στις 4 τα ξημερώματα στον περίβολο, έξω από την Αγιά Σοφιά, φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα όπως "να σπάσουν οι αλυσίδες, να ανοίξει η Αγιά Σοφιά" και "ο Αλλάχ είναι Μεγάλος".

Μάλιστα, σε μια ενέργεια με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο ιμάμης που επιλέχθηκε είναι ο Mohammed Ali El-Abbasi, που λειτουργεί σε ένα από τα πιο σημαντικά τζαμιά του μουσουλμανικού κόσμου, στο Meshid-I Aksa της Ιερουσαλήμ. Στην προσευχή συμμετείχε ο πρόεδρος της ένωσης ιερωμένων Συρίας Seyh Usame Er Rifai.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνάντησε τον Αλέξη Τσίπρα, στο Πεκίνο, στο περιθώριο του Belt and Road Forum for International Cooperation που διοργανώνει η κινεζική κυβέρνηση, στο ξενοδοχείο Four Seasons

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο ίδιος επιθυμεί την πλήρη υλοποίηση της Συνθήκης της Λωζάνης και της εφαρμογής της.

Ο Ερντογάν επέμεινε στην έκδοση των οχτώ Τούρκων στρατιωτικών στην Τουρκία, παρά τις περί του αντιθέτου αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης. "Να επιλύσετε το ‘’πρόβλημα’’ με τους Τούρκους πρώην στρατιωτικούς που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα" δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Τουρκίας στον πρωθυπουργό.

Απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πηγή της τουρκικής προεδρίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν του είπε ότι "είναι λάθος να μην εκδίδετε τους οχτώ τούρκους πρώην στρατιωτικούς που ενεπλάκησαν στην απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου". Σύμφωνα με τον τούρκο πρόεδρο, "η μη έκδοση των πρώην στρατιωτικών είναι πρόβλημα μεταξύ των δύο κρατών, είναι λάθος".

"Ο πρόεδρος ζήτησε από τον έλληνα πρωθυπουργό να λάβει τα αναγκαία βήματα για την επίλυση του ζητήματος" είπε η τουρκική πηγή στα ΜΜΕ της γείτονος.

Αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης

Η "αινιγματική" δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη Συνθήκη της Λωζάνης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης.



Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter σχολίασε: «Ο Ερντογάν,προφανώς, αναφέρεται σε εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάνης όπως ο ίδιος την ερμηνεύει. Δε μεταβάλλει καθόλου την τουρκική πολιτική».

«Η συνθήκη της Λωζάνης και ισχύει και εφαρμόζεται. Αδιαπραγμάτευτο», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέας Λοβέρδος.

«Όλα τα άλλα είναι τουρκικοί "ευσεβείς πόθοι" που δεν έχουν καμία αξία στο διεθνές πεδίο και που σήμερα εκφράστηκαν με θρασύτητα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού», συνέχισε ο κ. Λοβέρδος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ