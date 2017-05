Ο Τραμπ στο Ισραήλ - Έκλεψε πάλι την παράσταση η Μελάνια!

Κι ενώ το Air Force One τροχιοδρομούσε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ένα ατύχημα όπως αποδεικνύεται τελικά σήμανε συναγερμό στο Τελ Αβίβ. Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 3 τραυματίες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση αλλά για ατύχημα.

Στο Ισραήλ, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στο πρώτο του ταξίδι, έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με την σύζυγό του Μελάνια. Τους υποδέχθηκαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα. Η Μελάνια Τραμπ έκλεψε και πάλι την παράσταση αφού ήταν εντυπωσιακή με το λευκό σύνολο που φορούσε.

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΡΑΜΠ

Police confirm injuries in Tel Aviv cause of accident, not a car-ramming attack. https://t.co/EAkyqPL2bQ — ᴊᴀᴄᴋ ᴍᴏᴏʀᴇ (@JFXM) May 22, 2017