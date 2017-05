Χάκαραν τη σελίδα του Βαρουφάκη! Κατηγορεί τα “τρολ” της τρόικα

Το Σάββατο, αποφάσισε να ανοίξει και σελίδα στο Facebook. Αυτή όμως σύμφωνα με τις καταγγελίες του έμεινε “στον αέρα” για μόλις 2 ώρες, καθώς κάποιοι πρόλαβαν να την χακάρουν. “Τα συγχαρητήριά μου στα τρολς της τρόικα” γράφει ο ίδιος στον λογαριασμό του στο twitter.

My congratulations to the troika trolls. My Facebook page (just created) only lasted 2 hours before hackers brought it down. Do your worst!