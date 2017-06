Καστελόριζο: Αυτή είναι η 16χρονη Αλεξάνδρα που έκανε περήφανη την άνεργη μητέρα της [pics]

Είναι μόλις 16 ετών κι όμως η Αλεξάνδρα Κιτίνα έχει κάνει μεγάλα βήματα στον επιχειρηματικό κόσμο έχοντας ήδη στο ενεργητικό της δύο επιτυχημένες εταιρίες ενώ θεωρείται πλέον η νεότερη διευθύνουσα σύμβουλος, (CEO) που δραστηριοποιείται στην Αυστραλία. «Η ιδέα να μπω στον κόσμο των επιχειρήσεων ξεκίνησε όταν η μητέρα μου έχασε την δουλειά της και μέσα από τις αγωνίες και τις δυσκολίες που πέρασε, με έκανε να αντιληφθώ και να συνειδητοποιήσω την ανάγκη του να είναι κανείς οικονομικά ανεξάρτητος», λέει η νεαρή επιχειρηματίας, η οποία σε ηλικία μόλις 11 ετών δημιούργησε την πρώτη της εταιρεία από το δωμάτιο του σπιτιού της ενώ η δεύτερη ήρθε πριν από περίπου δύο χρόνια.

«Αποφάσισα πως σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να βρεθώ κι εγώ στη θέση της μητέρας μου κι έτσι ξεκίνησα το δικό μου ταξίδι με απώτερο στόχο να δημιουργήσω αλλά και να εξασφαλίσω μέσα από την δουλειά μου, την οικονομική μου ανεξαρτησία χωρίς να εξαρτώμαι από άλλους» λέει. Η Αλεξάνδρα, η οποία έλκει την καταγωγή της από την Λήμνο και το Καστελλόριζο, έχει ήδη στο ενεργητικό της δύο εταιρίες ενώ το μεγάλο της όνειρο είναι να ταξιδέψει και να εργαστεί στα Ηνωμένα Έθνη και μέσα από το φιλανθρωπικό της έργο να προσφέρει κι εκείνη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αλλά και να εμπνεύσει τους νέους της γενιάς της να ξεκινήσουν τη δική τους περιπέτεια.

«Η πρώτη μου εταιρία old O.T.S (Outside The Square) ασχολείται με το διαδικτυακό μάρκετινγκ ενώ η δεύτερη, που φέρει την ονομασία HOPE Foundation, δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης κόκκων καφέ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων απολέπισης» εξηγεί η Αλεξάνδρα ενώ αποκαλύπτει ότι τα έσοδα από το δεύτερο της εγχείρημα διατίθενται για την οικονομική ενίσχυση μικρών παιδιών που πέφτουν θύματα σωματεμπορίου στην πιο επικίνδυνη βιομηχανική πόλη της Ινδίας, την Καλκούτα (Kolkata) καθώς και του μοναδικού νοσοκομείου της περιοχής που τα φροντίζει.

«Επισκέφθηκα την πόλη αυτή πριν από δύο χρόνια και μετά από όσα αντίκρισα αποφάσισα ότι έπρεπε κι εγώ να βοηθήσω τα παιδιά αυτά. Τότε ουσιαστικά γεννήθηκε η ιδέα της δεύτερης μου εταιρίας» εξηγεί η μαθήτρια της δεκάτης τάξης η οποία ξυπνά στις 06.00 το πρωί για να οργανώσει την ημέρα της και να είναι συνεπής αφενός με την δουλειά της και αφετέρου με τα σχολικά της καθήκοντα.

«Είναι σημαντικό για μένα να μην παραμελώ σε καμία περίπτωση το σχολείο μου και τις σπουδές μου, γι' αυτό οργανώνω το χρόνο μου έτσι, ώστε να προλαβαίνω κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων να εργάζομαι, και ύστερα, κατά την διάρκεια της παράδοσης στην τάξη, προσπαθώ να τελειώνω τα μαθήματα μου ούτως ώστε το βράδυ όταν επιστρέφω στο σπίτι να μπορώ να ασχοληθώ με τις απαιτήσεις της δουλειάς».

Με μέντορες της τον Βρετανό επιχειρηματία Richard Branson και την Αυστραλή επιχειρηματία και συγγραφέα Lisa Messenger, η νεαρή μαθήτρια ετοιμάζεται ήδη για το τρίτο της εγχείρημα που θα αφορά σε μια εκπαιδευτική πλατφόρμα για νέους που στοχεύουν να ασχοληθούν με την εκκίνηση και διαχείριση των δικών τους επιχειρήσεων, ενώ σε λίγες μέρες η νεαρή Ελληνίδα πρόκειται να γράψει και πάλι ιστορία ως η νεαρότερη Διευθύνων Σύμβουλος CEO που θα συμμετέχει στην φιλανθρωπική καμπάνια που διοργανώνεται κάθε χρόνο παναυστραλιανά και αφορά στην οικονομική αρωγή και ενίσχυση των αστέγων της χώρας.

