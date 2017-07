Μύκονος: Τους θάμπωσε - Την αναγνώρισαν και προσπάθησαν να της πιάσουν κουβέντα στη θάλασσα [vids]

Μετά το τέλος της εκπομπής «Σπίτι Μου, Σπιτάκι Μου» στον Alpha που έριξε οριστικά αυλαία, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πήγε να χαλαρώσει στο νησί των Ανέμων. Η λαμπερή παρουσιάστρια εθεάθη χαμογελαστή και χαλαρή στο Solymar στο κοσμοπολίτικο Καλό Λιβάδι να κάνει το μπάνιο της. Με καλλίγραμμο κορμί και μαύρο ολόσωμο μαγιώ κέρδισε τις εντυπώσεις. Φυσικά η Κωνσταντίνα είχε γίνει το επίκεντρο της παραλίας. Πολλοί μάλιστα την πλησίαζαν και της έδιναν συγχαρητήρια για την εκπομπή της...

Στην Μύκονο περνούν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών οι Άννα Μπεατρίς Μπάρος και Αλεσάντρα Αμπρόζιο μετά των συντρόφων τους! Τα δυο σούπερ μόντελ και αγγελάκια της Victoria's Secret εμφανίστηκαν στο beach bar & restaurant Solymar στο Καλό Λιβάδι όπου φυσικά δεν πέρασαν απαρατήρητα. Τα δύο κορίτσια χαρούμενα και ευδιάθετα έβγαλαν φωτογραφίες, ενώ η Αλεσάντρα έσπευσε να χαϊδέψει την κοιλίτσα της φίλης της που είναι φουσκωμένη αφού κυοφορεί το πρώτο της παιδί από τον Ελληνοαιγύπτιο επιχειρηματία Καρίμ αλ Σιάτι...

Never say goodbye… to Mykonos θα μπορούσε να τραγουδάει ο Jon Bon Jovi αποχαιρετώντας το απέραντο γαλάζιο της Μυκόνου. Το είδωλο της ροκ άφησε για λίγο τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και βρέθηκε και εκείνος στο νησί των Ανέμων για να ζήσει την εμπειρία των καλοκαιρινών διακοπών σε ένα από τα hot spots του πλανήτη. Μάλιστα ο κόσμος που συνάντησε τον 55χρονο ρόκερ έμεινε με τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς ήταν φιλικός και ευγενικός με όλους.

Ήταν η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής και εμβληματική φυσιογνωμία του συγκροτήματος Bon Jovi επισκέφθηκε για ρηλάξ την Μύκονο, από την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έμεινε ενθουσιασμένος και γοητευμένος. Η κάμερα τον απαθανάτισε την ώρα που έφευγε από την κοσμική Ψαρρού, όπου είχε πάει για να γευματίσει με μεγάλη παρέα. Αφού δοκίμασε τα εδέσματα του διάσημου Nammos, χαμογελαστός, ευδιάθετος και πιασμένος χέρι-χέρι με την σύζυγό του Dorothea Hurley κατευθήνθηκε στην προβλήτα και επιβιβάστηκε σε tender, ενώ προηγουμένως χαιρέτισε τους φωτογράφους. Αυτό θα πει αληθινός σταρ...

Πηγή: mykonoslive.tv