20 ομάδες, 38 αγωνιστικές, ατελείωτα highlights – Η Μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών έρχεται στην ΕΟΝ από 30/9

Ένταση, αδρεναλίνη, αγωνία, αλλά και ευγενής άμυλα. Η μαγεία του αθλητισμού μπορεί να μη χωράει σε λέξεις, αλλά καμιά φορά χωράει σε μία οθόνη και χιλιάδες εικόνες. Γιατί η στιγμή που περίμεναν όλοι οι λάτρεις του μπάσκετ είναι πια μόλις μία ανάσα μακριά.

Κι αυτό γιατί η Euroleague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, επιστρέφει δυναμική και υπόσχεται σε όλους εκείνους που αγαπούν την πορτοκαλί θεά άλλη μία σεζόν γεμάτη συγκινήσεις και ανατροπές. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ και τα κανάλια Novasports, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη Μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών, με ασταμάτητη δράση, κορυφαία ντέρμπι και φάσεις που θα μας μείνουν αξέχαστες.

Τι θα δούμε φέτος

Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία της Euroleague, θα συμμετάσχουν 20 ομάδες, οι οποίες θα δώσουν τη δική τους μάχη κατά τη διάρκεια 38 αγωνιστικών. Το τουρνουά αναμένεται έτσι να αποκτήσει μοναδικό ενδιαφέρον, καθώς κάθε εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και ένα διαφορετικό μπασκετικό γεγονός, με συλλόγους-κολοσσούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ να συγκρούονται σε κρίσιμες αναμετρήσεις. Η αύξηση του αριθμού των ομάδων και των αγωνιστικών δεν σημαίνει μόνο ακόμα περισσότερους αγώνες, αλλά και μεγαλύτερη αγωνία και ακόμα περισσότερες συγκινήσεις για τους θεατές.

Το παιχνίδι της Ελλάδας

Για ακόμα μία φορά οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν με υψηλές φιλοδοξίες στη νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός, με στόχο να επιβεβαιώσει την επιστροφή του στην κορυφή, ξεκινά με την αναμέτρηση απέναντι στη Μπάγερν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ λίγες μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα μέσα στο ΟΑΚΑ, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ντέρμπι της πρώτης φάσης. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη πλευρά, έχει μπροστά του μια απαιτητική εκκίνηση, με ταξίδια στη Βιτόρια για να αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια, αλλά και στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ, πριν υποδεχθεί την ανερχόμενη δύναμη της Euroleague, την ομάδα του Ντουμπάι, στο ΣΕΦ. Τα πρώτα αυτά παιχνίδια δείχνουν ξεκάθαρα τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της φετινής διοργάνωσης, αλλά και την ένταση που θα συνοδεύει κάθε αναμέτρηση.

Μπάσκετ παντού

Η αδρεναλίνη που συνοδεύει το μπάσκετ, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα όσα θα δούμε να εκτυλίσσονται πάνω στο παρκέ. Χάρη στην υπηρεσία EON Sports Mode, η εμπειρία παρακολούθησης της Euroleague γίνεται πιο πλούσια και διαδραστική από ποτέ. Το EON Sports Mode προσφέρει στους συνδρομητές τη δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο όλα τα σημαντικά στατιστικά των αγώνων, είτε πρόκειται για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ είτε για ποσοστά ευστοχίας. Επιπλέον, αναδεικνύει τις σημαντικότερες φάσεις με άμεσα διαθέσιμα replays, ώστε κανείς να μην χάνει στιγμή από τα highlights που κάνουν τη διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο δεν παρακολουθούμε απλώς ένα παιχνίδι, ζούμε μία ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία που μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στη δράση.

Η ΕΟΝ και τα κανάλια Novasports φιλοδοξούν να προσφέρουν στο κοινό ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η μετάδοση όλων των αγώνων, σε συνδυασμό με την τεχνολογική υπεροχή του EON Sports Mode, δημιουργεί ένα περιβάλλον που απευθύνεται τόσο σε εκείνους που δεν χάνουν ούτε ένα λεπτό τους κορυφαίους αγώνες της χρονιάς, όσο και σε εκείνους που απλά θέλουν να ρίξουν μία ματιά στα πιο εντυπωσιακά καλάθια. Το προϊόν γίνεται ακόμα πιο προσιτό με το πρόγραμμα ΕΟΝ+, που προσφέρει πρόσβαση σε όλη αυτή τη μοναδική εμπειρία με 28€ τον μήνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να ζήσουν τη φετινή Euroleague όπως της αξίζει.

Με 20 ομάδες που θα δώσουν το παρών, με 38 αγωνιστικές που θα κρίνουν τις ισορροπίες, με παίκτες παγκόσμιας κλάσης και προπονητές που έχουν γράψει ιστορία, η σεζόν υπόσχεται να καθηλώσει χιλιάδες θεατές στις οθόνες τους. Κάθε εβδομάδα θα είναι και μια νέα πρόκληση, κάθε παιχνίδι θα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Ο δρόμος προς το Final Four δεν ήταν ποτέ πιο συναρπαστικός, ούτε όμως και πιο δύσκολος.

Η Μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών ξεκινά, λοιπόν, στις 30 Σεπτεμβρίου και θα είμαστε όλοι εκεί: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη, η Ευρώπη ετοιμάζεται για θεαματικές αναμετρήσεις και το ταξίδι αρχίζει.

Φέτος, το μπάσκετ δεν είναι απλώς μια διοργάνωση. Είναι εμπειρία. Και αυτή την εμπειρία μπορούμε να τη ζήσουμε αποκλειστικά μέσα από την ΕΟΝ και τα κανάλια Novasports. Σαν να παίζουμε κι εμείς στο παρκέ.