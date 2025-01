AEK: O Ρεγκιλόν στο στόχαστρο της Ένωσης σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού

Ο Σέρχιο Ρεγκιλόν είναι ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει την ΑΕΚ, όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Πολ Ο Κίφι. Ο Ισπανός μπακ – χαφ έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με την Τότεναμ.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει για αριστερό μπακ, με το τελευταίο όνομα που βρίσκεται στην λίστα της Ένωσης να είναι ο Σέρχιο Ρεγκιλον. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής διανύει το τελευταίο έτος του συμβολαίου του με την Τότεναμ, στην οποία δεν υπολογίζεται. Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν βιάζεται να πάρει απόφαση για το μέλλον του και είναι πιθανό μείνει στην ομάδα του Λονδίνου έως το τέλος της σεζόν.

Η Τότεναμ απέκτησε τον Σέρχιο Ρεγκιλόν τον Σεπτέμβριο του 2020 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταβάλλοντας 30 εκατ. ευρώ. Ο Ισπανός αμυντικός με τα «σπιρούνια» μετρά 72 συμμετοχές με δύο γκολ και οκτώ ασίστ. Στα 4,5 χρόνια που βρίσκεται στην Τότεναμ, έχει παραχωρηθεί δανεικός στην Ατλέτικο Μαδρίτης, την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Μπρέντφορντ, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να παραμείνει σε κάποια από τις ομάδες.

