ATP Cup: Έμεινε εκτός ο Ναδάλ για να «παλέψει» με Τσιτσιπά (pic)

Το ATP Cup ξεκίνησε στην Αυστραλία, με τον Ράφαελ Ναδάλ να μην αγωνίζεται στην πρώτη αγωνιστική στον όμιλο που συμμετέχει και η Ελλάδα.

Ο Ισπανός θρύλος του τένις ενημέρωσε μέσα κι από τα social media, ότι ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί και έτσι θα “παλέψει” να προλάβει το παιχνίδι με τον Στέφανο Τσιτσιπά μεθαύριο (04/02).

“Γεια σε όλους, αποφασίσαμε με τη ισπανική ομάδα και την ομάδα μου, να μην αγωνιστώ σήμερα στο πρώτο παιχνίδι του ATP Cup στη Μελβούρνη, επειδή έχω ένα πρόβλημα χαμηλά στη μέση. Ελπίζω ότι θα είμαι καλύτερα την Πέμπτη. Έχουμε μία δυνατή ομάδα με τον Καρένο, τον Αουγκούτ και τον Γκρανόγιερς. Πάμε Ισπανία”, έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter o Ναδάλ.

Hi all, we have decided with #TeamSpain and my team, to not play today the first match of the @ATPCup here in #Melbourne since I have a stiff low back. Hopefully I’ll be better for Thursday. We have a strong team, all the to @pablocarreno91 @BautistaAgut & @M_Granollers #vamos 🇪🇸