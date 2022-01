Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να μας ανησύχησε, αφού αποσύρθηκε από τον αγώνα κόντρα στον Χούμπερτ Χούκαρτς για το ATP Cup, αλλά στη συνέχεια αγωνίστηκε -στο διπλό- μαζί με τον Μιχάλη Περβολαράκη και έφερε την πρώτη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Πολωνία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του από την συνάντηση με τον Χούμπερτ Χουρκάς (τον οποίo αντιμετώπισε και έχασε ο Θάνος με 6-1,6-2), εμφανίστηκε στο διπλό του ATP Cup και μαζί με τον Μιχάλη Περβολαράκη κέρδισαν τους Πολωνούς Χουρκάτς και Ζιελίνσκι με 2-1 σετ, 6-4, 5-7, 10-8.

Μπορεί η εθνική μας να έχασε (2-1) από την Πολωνία (είχε ηττηθεί και ο Περβολαράκης 6-1,6-3 από τον Καμίλ Μάιχτσακ), αλλά αυτή είναι μία νίκη που διαμορφώνει καλή ψυχολογία για τη συνέχεια, όπου θέλει μόνο νίκες απέναντι στην Αργεντινή (3/1) και Γεωργία (5/1) προκειμένου να προκριθεί στα νοκ άουτ του ATP Cup.

Η βαθμολογία του 4ου ομίλου:

1.Αργεντινή 1-0 (3-0)

2.Πολωνία 1-0 (2-1)

3.Ελλάδα 0-1 (1-2)

4.Γεωργία 0-1 (0-3)

