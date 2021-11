Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το ATP Finals λόγω τραυματισμού κι έτσι έχασε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει ξανά και το Νο1 του κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας θα ήταν μάλιστα αδιάφορος κόντρα στον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς “διέλυσε” και τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0 σετ (6-3, 6-2) σε μόλις 68 λεπτά και πανηγύρισε ήδη την πρόκρισή του στα ημιτελικά του τουρνουά.

Στην 4άδα του Τορίνο βρίσκεται ήδη και το Νο2 του κόσμου, Ντανίλ Μεντβέντεφ, ενώ απομένουν οι δύο δεύτερες θέσεις, που θα διαμορφώσουν τα ημιτελικά του ATP Finals.

Through in STYLE 🔥



The moment the World No. 1 @DjokerNole secured his semi-final spot in the 2021 #NittoATPFinals! pic.twitter.com/IeZRge4BeE