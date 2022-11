Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Τορίνο για το ATP Finals και προπονήθηκε με τον Ράφαελ Ναδάλ, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το ATP Finals ξεκινάει την Κυριακή (13/11) και μία μέρα μετά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει… ρεβάνς με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά τη μεταξύ τους “μάχη” στο πρόσφατο Masters του Παρισιού.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας “έκλεψε” πάντως την παράσταση και στην παρουσίαση των κορυφαίων της χρονιάς από την ATP, αφού όταν τον ρώτησαν για τη νίκη του πέρυσι στο Τορίνο, ο ίδιος είχε το μυαλό του στο φαγητό. “Θυμάμαι τη λευκή τρούφα. Τι είναι η Ιταλία χωρίς φαγητό;” είπε ο Τσιτσιπάς όλοι γέλασαν δίπλα του.

