Ο Τζέικ Πολ αναμετρήθηκε με τον Νέιτ Ντίαζ, ωστόσο πριν την έναρξη του αγώνα ο εκκεντρικός πυγμάχος έφτασε στο «American Airlines Center» επάνω σε ένα τανκ, προκαλώντας δέος.

Συγκεκριμένα στην πολυδιαφημισμένη αναμέτρηση ανάμεσα στους δυο αθλητές, ο Τζέικ Πολ θέλησε να τραβήξει τα βλέμματα επάνω του, αφού επέλεξε να μπει στο ρινγκ όχι με όποιο και όποιο τρόπο.

Συγκεκριμένα ο πρώην Youtuber σε μια θεαματική είσοδο βρέθηκε επάνω σε ένα τανκ, σκορπώντας με αυτό τον τρόπο τον θαυμασμό των θεατών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν σε αυτό που αντίκρησαν.

Παρόλα αυτά, εκτός από καλός φιγουρατζής, ο Πολ αποδείχθηκε και καλός αθλητής, αφού κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στο φαβορί Νέιτ Ντίαζ, βγάζοντας τον νοκ-αουτ στον πέμπτο μεταξύ τους γύρο.

Jake Paul pulled up to his fight against Nate Diaz in a TANK pic.twitter.com/dg0ZPVA77n