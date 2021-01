Australian Open: Νέα κρούσματα κορονοϊού και ποντίκια (videos)

Οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο Australian Open (8-21 Φεβρουαρίου) έχουν μπει εδώ και μέρες σε απομόνωση, αλλά τα κρούσματα κορονοϊού δεν λείπουν. Προβλήματα φαίνεται πως υπάρχουν και στη διαμονή τους, αφού η Γιούλα Πουτίντσεβα παρουσίασε στους followers της τα ποντίκια που την επισκέπτονται.

Αυξάνεται μέρα με την ημέρα η ανησυχία των αρχών της Αυστραλίας, καθώς πυκνώνουν τα θετικά κρούσματα στον κορονοϊό, που έχουν ανιχνευτεί έως τώρα στη Μελβούρνη, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Australian Open. Τα τέσσερα από αυτά αφορούν αθλητές/τριες του φημισμένου τουρνουά, με δύο νέες μολύνσεις το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, δέκα κρούσματα σχετίζονται με το Australian Open (τέσσερις παίκτες και έξι μέλη ομάδων), την ώρα που 72 παίκτες παραμένουν σε αυστηρή καραντίνα.

Οι τενίστες/τριες επέβαιναν σε τρεις πτήσεις τσάρτερ (εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα, από το Λος Άντζελες, το Άμπου Ντάμπι και τη Ντόχα).

Την ίδια στιγμή, μεγαλώνει η γκρίνια των αθλητών/τριών, καθώς οι περισσότεροι έχουν μπει στην 6η από τις 14 ημέρες της καραντίνας. Αυτός όμως δεν είναι ο μοναδικός λόγος!

Η Γιούλια Πουτίντσεβα από το Καζακστάν άλλαξε δωμάτιο λόγω ύπαρξης ποντικιών, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να αποφύγει τους… ανεπιθύμητους.

«Διαφορετικό δωμάτιο, ίδια ιστορία. Θέλω να κοιμηθώ αλλά πως να τα καταφέρω;» αναρωτήθηκε με νέο tweet η Πουτίντσεβα η οποία ζήτησε νέα αλλαγή δωματίου αλλά από τη ρεσεψιόν της απάντησαν ότι δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα δωμάτια.

Σε ένα από τα βίντεο, η Πουτίντσεβα φαίνεται να έχει βάλει «δόλωμα» για να εμφανιστεί το ποντίκι και για να αποδείξει την ύπαρξή του.

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now🤦🏼♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

Different room same story🤦🏼♀️ wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021