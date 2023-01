Ο Καρέν Χατσάνοφ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Australian Open, μετά την εγκατάλειψη του τραυματία Σεμπ Κόρντα κατά τη διάρκεια του πρώτου προημιτελικού στη Μελβούρνη.

Ο 22χρονος Αμερικανός τενίστας, Κόρντα, αντιμετώπισε πρόβλημα στον δεξιό καρπό του στο δεύτερο σετ του πρώτου προημιτελικού του Australian Open και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια, την ώρα που ο 26χρονος Ρώσος, Καρέν Χατσάνοφ, βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 7-6(5), 6-3, 3-0.

Ο Χατσάνοφ πέρασε στον δεύτερο σερί Grand Slam ημιτελικό του (είχε φτάσει και στους «4» της Νέας Υόρκης) και εκεί περιμένει την Παρασκευή (27/1) τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Γίρι Λεχέτσκα (11.30-12.00).

Να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει παίξει πέντε αγώνες κόντρα στον Χατσάνοφ και μετράει ισάριθμες νίκες!

WHAT a way to finish the set 🤯



Khachanov 7-6(5) Korda

@karenkhachanov • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/KT3yARC7mP