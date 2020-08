Το Basketball Champions League αναζητά την έδρα που θα φιλοξενήσει το Final 8 της περασμένης σεζόν, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος το φθινόπωρο λόγω κορονοϊού και στο Ισραήλ υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αθήνα για μία ιστορική απόφαση

Πιο συγκεκριμένα, έγκυρος ρεπόρτερ Ρόι Κόεν αναφέρει στο twitter, ότι το BCL εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει το Final 8 στο ΟΑΚΑ, με το 50% της κερκίδας, ώστε να υπάρξουν περίπου 10.000 οπαδοί στην εξέδρα. Αν όντως συμβεί αυτό θα είναι η μακράν η μεγαλύτερη προσέλευση σε γήπεδο, μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, τον εν λόγω tweet αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: Το Basketball Champions League βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές με σκοπό να φιλοξενήσει το τουρνουά του Final 8 με οπαδούς στο 50% του ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Αν γίνει αποδεκτό, αυτός θα είναι ένας άνευ προηγουμένου αριθμός φιλάθλων στον παγκόσμιο αθλητισμό, μετά από το πρώτο ξέσπασμα του Covid-19.

