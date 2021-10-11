Με την Basket League να περνάει από τη δεύτερη… στροφή της, τη Δευτέρα (11.10.2021) έγινε γνωστό το πρόγραμμα του πρωταθλήματος μέχρι και την 5η του αγωνιστική.
Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των επόμενων τριών αγωνιστικών της κανονικής περιόδου της Basket League ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ.
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-10-2021
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 17:00 ΑΡΗΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΚ ΕΡΤ3
PAOK SPORTS ARENA 20:00 ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 17-10-2021
ΣΕΦ 17:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΤ3
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 20:00 ΛΑΡΙΣΑ-ΛΑΥΡΙΟ ΕΡΤ3
ΔΕΥΤΕΡΑ 18-10-2021
ΟΑΚΑ 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΡΤ3
ΡEΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-10-2021
ΤΟΦΑΛΟΣ 17:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΤ 3
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΟΚΑΛ 20:00 ΑΕΚ-ΑΡΗΣ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 24-10-2021
ΛΑΥΡΙΟΥ 17:00 ΛΑΥΡΙΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 17:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ3
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ3
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30-10-2021
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 17:00 ΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ ΕΡΤ 3
ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΤ 3
ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ 20:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΕΚ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 31-10-2021
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 17:00 ΛΑΡΙΣΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
PAOK SPORTS ARENA 17:00 ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΡΤ3
ΟΑΚΑ 20:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΡΤ3
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ