Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι θα αγωνιστούν οριστικά στους ομίλους του Basketball Champions League, με τη Fiba να ανακοινώνει κι επίσημα τις συμμετέχουσες ομάδες.

Συνολικά 28 ομάδες θα μπουν στην κληρωτίδα για την πρώτη φάση της διοργάνωσης, με την Ελλάδα να εκπροσωπούν τρεις ομάδες, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 28 ομάδες του BCL

Ρίγα (Λετονία)

ΑΕΚ (Ελλάδα)

Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία)

Μανρέσα (Ισπανία)

Μπνέι Χερτσλίγια (Ισραήλ)

Νταρουσάφακα (Τουρκία)

Σάσαρι (Ιταλία)

Νίμπουρκ (Τσεχία)

Οστάνδη (Βέλγιο)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Χολόν (Ισραήλ)

Χαποέλ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)

Ιγκοκέα (Βοσνία)

Ντιζόν (Γαλλία)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

Τενερίφη (Ισπανία)

Λιμόζ (Γαλλία)

Λούντβιχσμπουργκ (Γερμανία)

ΠΑΟΚ (Ελλάδα)

Ορτέζ (Γαλλία)

Περιστέρι (Ελλάδα)

Καρσίγιακα (Τουρκία)

Ρίτας (Λιθουανία)

Μπιλμπάο (Ισπανία)

Μπον (Γερμανία)

Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία)

Μούρθια (Ισπανία)

Κορμέντ ή Φάλκο (Νικητής Ουγγρικού Πρωταθλήματος)

Who are you rolling with? #BasketballCL