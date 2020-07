Τους αντιπάλους του στο Basketball Champions League θα μάθουν σήμερα (15/7, 12:00) η ΑΕΚ, το Περιστέρι και ο Ηρακλής, που εκπροσωπούν την Ελλάδα στη διοργάνωση της FIBA.

Ώρα κλήρωσης για το Basketball Champions League της σεζόν 2019-20. Οι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας θα μάθουν σήμερα (15/7, 12:00) τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων με την ΑΕΚ και το Περιστέρι βρίσκονται απευθείας στη φάση των ομίλων, στο πρώτο γκρουπ και τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας αντίστοιχα.

Ο Ηρακλής από την άλλη, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Τσμόκι Μινσκ, Κεραυνός Κύπρου, Μπάκεν Μπέαρς ή Κλουζ, στην προκριματική φάση. Η όλη διαδικασία θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube

🚨 The Official Draw Ceremony for the 2020-21 #BasketballCL Qualification Rounds and Regular Season will take place on Wednesday July 15!