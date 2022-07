Ταχύτητα, ένταση και μεταλλικά διχτάκια σε περιμένουν σε έναν αξέχαστο αγώνα στην καρδιά του καλοκαιριού

Εμπνευσμένο από τα ανοιχτά γήπεδα της Αμερικής, το Bring Your Bro, το πρώτο 2on2 StreetBall τουρνουά στην Ελλάδα που διοργανώνεται από την UPGR8 και τη Novibet, έρχεται για να συγκεντρώσει τους καλύτερους StreetBallers και να προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο ένταση και ταχύτητα. Με φόντο τα ανακαινισμένα γήπεδα της πρωτοβουλίας The GiANT Heart σε όλη την Ελλάδα, η εκκίνηση γίνεται από το κέντρο της Αθήνας στις 23 & 24 Ιουλίου, στα ανοιχτά γήπεδα της οδού Μηλέων στους Αμπελόκηπους.

Το Bring Your Bro δεν είναι απλά ένα τουρνουά…είναι υπόθεση κολλητών! Και είναι αλήθεια πως, όταν βρίσκεσαι με τον κολλητό σου, κάνεις τα πάντα, ώστε να τα καταφέρετε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και δυσκολίες. Έτσι, λοιπόν, και στο Bring Your Bro, ο κάθε παίκτης έχει τον φίλο του, να τον στηρίζει για να πετύχουν τον στόχο τους, που δεν είναι άλλος από την κορυφή. Το τουρνουά είναι ανοιχτό για όλους: ερασιτέχνες και επαγγελματίες μπασκετμπολίστες, ενεργούς ή παλαίμαχους, οι οποίοι θέλουν να αναμετρηθούν σε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, για να αναδειχθούν οι κορυφαίοι των κορυφαίων. Τους συμμετέχοντες περιμένουν πολλές εκπλήξεις, με ένα ταξίδι στο Milwaukee σε αγώνα NBA να αποτελεί το ‘χρυσό’ έπαθλο για το ζευγάρι που θα επικρατήσει.

Γιατί να συμμετέχεις, λοιπόν;

Είναι υπόθεση κολλητών: Παίρνεις τον κολλητό σου και προσπαθείτε να γίνετε οι κυρίαρχοι του γηπέδου, φτάνοντας στην κορυφή, όπου σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις.

Παίρνεις τον κολλητό σου και προσπαθείτε να γίνετε οι κυρίαρχοι του γηπέδου, φτάνοντας στην κορυφή, όπου σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Ταχύτητα, ένταση & μεταλλικά διχτάκια: Σε μισό γήπεδο μπάσκετ, εσύ και ο φίλος σου προσπαθείτε να σκοράρετε όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους, απέναντι σε πιεστική άμυνα. Η κινητήριος δύναμή σας; Ο ήχος της μπάλας, κάθε φορά που σκοράρετε στο μεταλλικό διχτάκι.

Σε μισό γήπεδο μπάσκετ, εσύ και ο φίλος σου προσπαθείτε να σκοράρετε όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους, απέναντι σε πιεστική άμυνα. Η κινητήριος δύναμή σας; Ο ήχος της μπάλας, κάθε φορά που σκοράρετε στο μεταλλικό διχτάκι. Οι κανόνες είναι για αληθινούς Bros : Μπαίνετε στο γήπεδο και μέσα σε 10 λεπτά, προσπαθείτε να σκοράρετε 15 πόντους. Αν οι άμυνες είναι σκληρές, προσπαθήστε να έχετε τους περισσότερους πόντους μόλις ολοκληρωθούν τα 10 λεπτά. Ο χρόνος είναι αντίπαλος σας, καθώς σταματάει μόνο σε σκληρό φάουλ, για να εκτελέσετε τη μία βολή που δικαιούστε. Φροντίστε να έχετε καλή φυσική κατάσταση, γιατί σας περιμένουν τουλάχιστον 3 αγώνες back to back στον όμιλό σας, όπου αν τερματίσετε μέσα στις 2 πρώτες θέσεις, συνεχίζετε στα Knock Out παιχνίδια. Μην ξεχνάτε ότι και οι πόντοι είναι σημαντικοί, οπότε φροντίστε να κρατάτε ψηλά το σκορ σας, ακόμα και στις ήττες. Ακόμα και ο ένας πόντος, μπορεί να είναι αρκετός, για να συνεχίσετε στο τουρνουά.

: Μπαίνετε στο γήπεδο και μέσα σε 10 λεπτά, προσπαθείτε να σκοράρετε 15 πόντους. Αν οι άμυνες είναι σκληρές, προσπαθήστε να έχετε τους περισσότερους πόντους μόλις ολοκληρωθούν τα 10 λεπτά. Ο χρόνος είναι αντίπαλος σας, καθώς σταματάει μόνο σε σκληρό φάουλ, για να εκτελέσετε τη μία βολή που δικαιούστε. Φροντίστε να έχετε καλή φυσική κατάσταση, γιατί σας περιμένουν τουλάχιστον στον όμιλό σας, όπου αν τερματίσετε μέσα στις 2 πρώτες θέσεις, συνεχίζετε στα παιχνίδια. Μην ξεχνάτε ότι και οι πόντοι είναι σημαντικοί, οπότε φροντίστε να κρατάτε ψηλά το σκορ σας, ακόμα και στις ήττες. Ακόμα και ο ένας πόντος, μπορεί να είναι αρκετός, για να συνεχίσετε στο τουρνουά. Φρόντισε να διατηρήσεις δυνάμεις για τα Playoffs: Στην τελική φάση των 8, οι δύο παίκτες της κάθε ομάδας, θα διαγωνιστούν σε ένα ξεχωριστό Challenge σκοραρίσματος. Τον νικητή περιμένει ένα ξεχωριστό έπαθλο.

Με το Bring Your Bro, η μεγάλη καρδιά του GiANT Heart δυναμώνει όλο και περισσότερο. 64 ομάδες θα διαγωνιστούν σε δύο μέρες δυνατών σουτ, σκληρής άμυνας, αλλά και πλούσιου θεάματος. Αδρεναλίνη, μπάσκετ και παράλληλα activations και διαγωνισμοί για αθλητές και κοινό σε περιμένουν στην καρδιά της Αθήνας.

Θα λείπεις;

Μέγας Χορηγός Επικοινωνίας Gazzetta.gr

Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή, εδώ. Το τουρνουά απευθύνεται σε ηλικίες 18+ και θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας επί όλων των έγκυρων συμμετοχών.

Μάθε περισσότερα για το τουρνουά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, εδώ.

Ακολούθησέ μας στο Instagram για περισσότερα νέα & ενημερώσεις: @giantheart.gr, @upgr8.gr

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.