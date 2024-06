Champions League: 53 συλλήψεις από την αστυνομία στον τελικό του Wembley

Η αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε σε 53 συλλήψεις στον τελικό του Champions League στο Wembley, ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα ο τελικός του Champions League στο Wembley δεν κύλισε ομαλά, καθώς η αστυνομία του Λονδίνου γνωστοποίησε πως συνελήφθησαν 53 άτομα το βράδυ του Σαββάτου (1/06/24).

Από τις συλλήψεις, οι πέντε αφορούσαν τα άτομα που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και διέκοψαν προσωρινά την αναμέτρηση, ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν παραβάσεις αναφορικά με τους κανόνες ασφαλείας για την είσοδο στο γήπεδο.

