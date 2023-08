H εταιρεία αθλητικών ειδών, Adidas, σε συνεργασία με την UEFA, παρουσίασαν τη νέα μπάλα της σεζόν 2023-24, για το Champions League και το Champions League Γυναικών.

Οι νέες μπάλες στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις ανδρών και γυναικών, είναι εμπνευσμένες από τους ύμνους του Champions League και στίχοι τους περιλαμβάνονται στα αστέρα της μπάλας. Το σχετικό video δε, σημειώνει ότι δεν χρειάζεται ήχος, αφού τον ύμνο του Champions League τον γνωρίζουν όλοι.

Για τη νέα μπάλα μίλησε και ο επικεφαλής του μάρκετινγκ της adidas, Μάθιου Ντέιβιντσον, αναφέροντας τα εξής: «Με τα χρόνια, ο ύμνος έχει γίνει μια πολυαναμενόμενη στιγμή στο τελετουργικό πριν από τον αγώνα που θέτει το σκηνικό για επιδείξεις ποδοσφαίρου στο υψηλότερο επίπεδο. Όταν ακούγεται, προκαλεί μια αναμφισβήτητη συναισθηματική αντίδραση από παίκτες και οπαδούς – δημιουργώντας μια αίσθηση κύρους και ενθουσιασμού. Έτσι, για το Official Match Balls αυτής της σεζόν, θέλαμε να γιορτάσουμε τη σημαντική θέση που κατέχουν αυτό το τραγούδι στο παιχνίδι».



introducing the new @ChampionsLeague and @UWCL official match balls pic.twitter.com/7kCUHC3U7Q