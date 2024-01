Σάλος έχει προκληθεί για το Copa Africa, αναφορικά με τον εξονυχιστικό έλεγχο που γίνεται στις γυναίκες πριν την είσοδο τους στο γήπεδο, με ένα video που έχει κάνει την εμφάνιση του να έχει γίνει viral.

Συγκεκριμένα στο Copa Africa που διεξάγεται στην Ακτή Ελεφαντοστού, οι security που ελέγχουν τους θεατές πριν εκείνοι μπουν στο γήπεδο, φαίνεται πως κάνουν ορισμένα απρεπή αγγίγματα, κυρίως στις γυναίκες, με ένα φίλαθλο να τραβά ένα video και να το ανεβάζει στο twitter.

Σε αυτό μπορεί να διακρίνει κανείς ότι οι πρωταγωνιστές έχουν μια απρεπή συμπεριφορά που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες σκηνές να έχουν γίνει viral.

Αποτέλεσμα όλου αυτού, είναι φυσικά το Copa Africa να γίνει γνωστό όχι για τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, αλλά για έξω αγωνιστικούς λόγους.

How can the #Ivorian authorities think that this is okay? #TotalEnergiesAFCON2023 cc: @AOuattara_PRCI pic.twitter.com/DzrUVrqIXt