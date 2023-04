Ο Ματίας Ρόχας πέτυχε ένα από τα γκολ της χρονιάς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφού σκόραρε με σουτ πίσω από το κέντρο, στο παιχνίδι της Ράσινγκ Κλουμπ με τη Νιουμπλένσε, στο Copa Libertadores της Λατινικής Αμερικής.

Μόλις στο 16ο λεπτό του αγώνα, ο Ρόχας άνοιξε το σκορ για τη Ρασίνγκ Κλουμπ, με μία πανέξυπνη, αλλά και ταυτόχρονα πολύ δύσκολη εκτέλεση, περίπου 65 μέτρα μακριά από την εστία.

Ο Παραγουανός μέσος είδε εκτός εστίας τον αντίπαλο τερματοφύλακα και κατάφερε να τον… κρεμάσει, πετυχαίνοντας ένα “μυθικό” γκολ στο Copa Libertadores.

Racing Club’s Matías Rojas from inside his own half in the Copa Libertadores 👏



(via @Libertadores)pic.twitter.com/Sx916DBnW9