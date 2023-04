Ο Στίβεν Τζέραρντ είναι μεταξύ των ονομάτων που έχουν πέσει στο… τραπέζι της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη θέση του προπονητή, αλλά στην Αγγλία του προτείνουν να αποφύγει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Σε δημοσίευμα της Daily Mail υπάρχει προτροπή στον θρύλο της Λίβερπουλ, να μην μπλέξει με το ελληνικό ποδόσφαιρο, εξαιτίας της… φασαρίας που υπάρχει για τη διαιτησία στη Super League 1. Το δημοσίευμα έχει τίτλο στη συγκεκριμένη παράγραφο το «Στίβεν μείνε μακριά από την Ελλάδα» και εξηγεί γιατί “ειδικοί” από την Ελλάδα δεν του συνιστούν να επιλέξει τη χώρα μας για επόμενο σταθμό της καριέρας του.

“Ο Στίβεν Τζέραρντ συνδέθηκε πρόσφατα με τη θέση του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος ανήκει στον Ευάγγελο Μαρινάκη, τον Έλληνα ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ της Premier League.

Αν και μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική, οι γνώστες της Ελλάδας λένε ότι ο πρώην προπονητής της Άστον Βίλα δεν θα ήταν συνετό να αναλάβει τον ρόλο εξαιτίας της φερόμενης διαφθοράς στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό είδε τον Άγγλο επικεφαλής της ελληνικής επιτροπής διαιτησίας, Στιβ Μπένετ, να αντικαθιστά ουδέτερους Πολωνούς διαιτητές με ελληνική ομάδα διαιτητών για τον αγώνα πλέι οφ της ΑΕΚ με τον Άρη μετά από μια περίεργη σειρά γεγονότων.

Οι Πολωνοί διαιτητές φέρεται να ήταν μεθυσμένοι και υβριστές στο αεροπλάνο για την Αθήνα, και ενώ αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς αποσύρθηκαν.

Σύμφωνα με ελληνικά ΜΜΕ, η απόφαση προκάλεσε την οργή του Ολυμπιακού που υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι Έλληνες διαιτητές θα χρησιμοποιηθούν για το παιχνίδι που η αντίπαλος τους, ΑΕΚ, κέρδισε”.

