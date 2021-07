Στο προπονητήριο της εθνικής τους ομάδας βρέθηκαν σήμερα (10/7) εκατοντάδες Άγγλοι οπαδοί ώστε να εμψυχώσουν τους διεθνείς των «τριών λιονταριών» ενόψει του ιστορικού αυριανού τελικού του Euro 2020 με την Ιταλία στο «Γουέμπλεϊ».

Στο… πόδι είναι όλη η Αγγλία για τον αυριανό τελικό με την Ιταλία στο «Γουέμπλεϊ», όπου τα «τρία λιοντάρια» θα διεκδικήσουν τον πρώτο τους τίτλο σε Euro. Η αποστολή της ομάδας μάλιστα γνώρισε την αποθέωση σήμερα (10/7) αποχωρώντας από το προπονητικό κέντρο στο Σεντ Τζορτζ Παρκ με προορισμός το Λονδίνο, αφού πλήθος οπαδών είχε συγκεντρωθεί και περίμενε το πούλμαν της αποστολής.

🔜 EURO 2020 final…



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Scenes! Amazing send-off for England as the team depart St. George’s Park 🦁🦁🦁#ThreeLions | #EURO2020 pic.twitter.com/dUY7stZRry