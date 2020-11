Euro 2020: Πήρε “φωτιά” η Γεωργία για τον τελικό με τη Βόρεια Μακεδονία (pics)

Η Γεωργία αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία για ένα από τα τελευταία “εισιτήρια” για το Euro 2020, το οποίο και έχει αναβληθεί για το 2021 και στη χώρα φαίνεται ότι… ξέχασαν ακόμη και τον κορονοϊό.

Εκατοντάδες Γεωργιανοί βγήκαν στους δρόμους για το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο και μπορεί να “σηματοδοτήσει” την πρώτη πρόκριση της ιστορίας τους σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Με μια σειρά από καπνογόνα δε, άναψαν “φωτιές” στη διαδρομή της αποστολής της Εθνικής Γεωργίας προς το γήπεδο, όπου και διεξάγεται ο τελικός των play off για μια θέση στο τουρνουά του ερχόμενου (αν όλα πάνε καλά) καλοκαιριού.

Georgia and North Macedonia meet today with a first-ever trip to the European Championships on the line.



The fans are ready 🔥 pic.twitter.com/ypGszI4dYg