Συμπαίκτες και αντίπαλοι υποκλίθηκαν στον Γκόραν Πάντεφ τη στιγμή που έγινε αλλαγή στην αναμέτρηση της Βόρειας Μακεδονίας με την Ολλανδία για το Euro 2020, καθώς αυτό ήταν το τελευταίο του ματς με την εθνική του ομάδα.

Συγκινητική ήταν η στιγμή του 68ου λεπτό της αναμέτρησης της Βόρειας Μακεδονίας με την Ολλανδία όταν ο αρχηγός της Βόρειας Μακεδονίας Γκόραν Πάντεφ, στην 122η και τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο, αντικαταστάθηκε από τον Κοσταντίνοφ, με το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά και τους συμπαίκτες του να στήνουν ένα πρόχειρο pasillio, αποχαιρετώντας τον μεγάλο ηγέτη τους.

Πριν το ματς τον τίμησαν και οι Ολλανδοί χαρίζοντάς του μία φανέλα των «οράνιε» με τον αριθμό 122, ενώ οι οπαδοί της Βόρειας Μακεδονίας είχαν αναρτήσει σχετικό πανό με αφιέρωση προς τον μεγάλο αρχηγό.

Classy stuff from the Netherlands as they gift Goran Pandev a personalized shirt on his 122nd and final match for his country 👏🧡 pic.twitter.com/ZsRQoe8eIg