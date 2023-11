O Κάρολ Σφιντέρσκι αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του παιχνιδιού Πολωνία – Τσεχία για τα προκριματικά του Euro 2024, με τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ να λιποθυμάει και να μεταφέρεται στο πληρέστερο νοσοκομείο, στο οποίο πέρασε όλο το βράδυ για προληπτικούς λόγους.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της Εθνικής Πολωνίας, στην αναμέτρηση απέναντι στην Τσεχία, με τον 26χρονο επιθετικό ωστόσο να γίνεται αλλαγή στο ημίχρονο, καθώς ένιωσε αδιαθεσία.

Μάλιστα όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, ο Σφιντέρσκι λιποθύμησε, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, στο οποίο του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του.

Ωστόσο, ο ίδιος διανυκτέρευσε στο νοσοκομείο για παν ενδεχόμενο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία του.

SWIDER UPDATE



Karol Świderski only managed to play the first-half against the Czechs, before being subbed off at half-time due to health problems.



While the striker was sent straight to the hospital as a precaution, fortunately it turned out to only be a false alarm.#POLCZE pic.twitter.com/6gCWWx5xr7