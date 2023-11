Η Adidas προχώρησε στην αποκάλυψη της μπάλας με την οποία θα παίζουν οι ποδοσφαιριστές στο Euro 2024 της Γερμανίας. Μια ακόμη μπάλα με high-tech τεχνολογία δημιούργησε ο αθλητικός “κολοσσός” στα βήματα της μπάλας που χρησιμοποιήθηκε στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Έγιναν τα αποκαλυπτήρια της Fussballliebe (σ.σ λάτρης του ποδοσφαίρου σε μετάφραση), της μπάλας που θα χρησιμοποιηθεί στα γήπεδα της Γερμανίας για το Euro 2024.

Μια μπάλα… απλή και παράλληλα υπερσύχρονη, με την τεχνολογία Connected Ball Technology να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε αυτό τον θεσμό (είχε “τοποθετηθεί” σε αυτές που είδαμε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ).

Στόχος είναι να λαμβάνουν βοήθεια οι VAR και aVAR για τις δύσκολες αποφάσεις που θα κληθούν να πάρουν κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων, με την εφαρμογή της μεθόδου του ημι-αυτόματου οφσάιντ.

Η συγκεκριμένη μπάλα διαθέτει τσιπάκια και οφσάιντ τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί και στο Μουντιάλ 2023.

