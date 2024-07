Euro 2024: Αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης

Το Euro 2024 ολοκληρώθηκε με μεγάλη νικήτρια την Ισπανία και έξι ποδοσφαιριστές της “ρόχα” κέρδισαν μία θέση στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης, σύμφωνα με μία τεχνική επιτροπή της UEFA.

Η ομάδα τεχνικών παρατηρητών της UEFA, αποτελούμενη από 12 πρώην παίκτες και προπονητές εθνικών ομάδων, επέλεξε την κορυφαία ενδεκάδα του Euro 2024 και σε αυτή υπάρχουν 6 Ισπανοί, 2 Γάλλοι, 1 Άγγλος, 1 Γερμανός και 1 Ελβετός ποδοσφαιριστής.

Πιο συγκεκριμένα, την καλύτερη 11άδα του Euro 2024 απαρτίζουν οι Μάικ Μενιάν (Γαλλία), Κάιλ Γουόκερ (Αγγλία), Μάνουλε Ακάντζι (Ελβετία), Γουίλαμ Σαλιμπά (Γαλλία), Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία), Ντάνιελ Όλμο (Ισπανία), Ρόδρι (Ισπανία), Φανπιάν Ρουίθ (Ισπανία), Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία), Τζαμάλ Μουσιάλα (Γερμανία), Νίκο Γουίλιαμς (Ισπανία)

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA’s Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF