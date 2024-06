Euro 2024: Η UEFA αποκάλυψε το βραβείο για τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης

Η έναρξη του Euro 2024 βρίσκεται προ των πυλών (14.06.2024) και η UEFA εμφάνισε στους ποδοσφαιρόφιλους το βραβείο που θα πάρει ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Η UEFA παρουσίασε το βραβείο που έχει φτιάξει σε συνεργασία με την Alipay (ο βασικός χορηγός που εμφανίζεται στο τρόπαιο) το οποίο θα πάρει ο πρώτος σκόρερ του Euro 2024.

Οι πρώτοι σκόρερ σε κάθε Euro:

1960 Με 2 γκολ οι Φρανσουά Χόιτ (Γαλλία), Βίκτορ Πονέντελνικ (ΕΣΣΔ), Ντράζαν Γέρκοβιτς (Γιουγκοσλαβία) και Μίλαν Γκάλιτς (Γιουγκοσλαβία)

1964 Με δυο γκολ οι Χέσους Μαρία Περέδα (Ισπανία), Φέρενς Μπένε (Ουγγαρία) και Ντέσνο Νόβακ (Ουγγαρία)

1968 Με 2 γκολ ο Ντράγκαν Τζάλιτς (Γιουγκοσλαβία)

1972 Με 4 γκολ ο Γκερτ Μίλερ (Δυτική Γερμανία)

1976 Με 4 γκολ ο Ντίτερ Μίλερ (Δυτική Γερμανία)

1980 Με 3 γκολ ο Κλάους Άλοφς (Δυτική Γερμανία)

1984 Με 9 γκολ ο Μισέλ Πλατινί (Γαλλία)

1988 Με 5 γκολ ο Μάρκο φαν Μπάστεν (Ολλανδία)

1992 Με 3 γκολ οι Χένρικ Λάρσεν (Δανία), Καρλ Χάινς Ρϊντλε (Γερμανία), Ντένις Μπέρκαμπ (Ολλανδία) και Τόμας Μπρολίν (Σουηδία)

1996 Με 5 γκολ ο Άλαν Σίρερ (Αγγλία)

2000 με 5 γκολ οι Πάτρικ Κλάιφερτ (Ολλανδία) και Σάβο Μιλόσεβιτς (Σερβία)

2004 Με 5 γκολ ο Μίλαν Μπάρος (Τσεχία)

2008 Με 4 γκολ ο Νταβίντ Βίγια (Ισπανία)

2012 Με 3 γκολ οι Φερνάντο Τόρες (Ισπανία), Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία), Άλαν Τζαγκόεφ (Ρωσία), Μάριο Γκόμεζ (Γερμανία), Μάριο Μάντζουκιτς (Κροατία) και Μάριο Μπαλοτέλι (Ιταλία)

2016 Με 6 γκολ ο Αντουάν Γκριεζμάν (Γαλλία)

2020 Με 5 γκολ οι Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) και Πάτρικ Σικ (Τσεχία)

