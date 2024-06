Euro 2024: Κοσοβάρος δημοσιογράφος σχημάτισε τον αλβανικό αετό μπροστά στην εξέδρα των Σέρβων οπαδών

Χιλιάδες Σέρβοι είδαν από κοντά την εθνική τους ομάδα να χάνει 1 – 0 από την Αγγλία με το γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ για το Euro 2024. Είδα όμως και έναν Κοσοβάρο δημοσιογράφο να τους προκαλεί, σχηματίζοντας μπροστά τους τον αλβανικό αετό.

Στις κερκίδες που κατέκλυσαν οι Σέρβοι οπαδοί για να υποστηρίξουν την εθνική τους ομάδα απέναντι στους Άγγλους για το Euro 2024, φαίνεται να υπήρξαν και κάποιοι που ύψωσαν πανό με το Κόσοβο ως τμήμα της Σερβίας.

Η κίνησή τους αυτή δεν έμεινε αναπάντητη από τον Κοσοβάρο δημοσιογράφο, Αρλίντ Σαντίκου.

Ο Κοσοβάρος Αρλίντ Σαντίκου πήγε μπροστά από την εξέδρα των Σέρβων και έκανε με τα χέρια τον σχηματισμό του αλβανικού αετού.

Η στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media.

Kosovo sports journalist Arlind Sadiku does the eagle in front of the Serbians. 🇦🇱🇽🇰👐



BRAVO @arlindsadiku89! 👏#EURO2024

pic.twitter.com/vLhIngTA1f