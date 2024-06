Euro 2024: Με ψυχολογικά προβλήματα ο 39χρονος Γερμανός που επιτέθηκε με τσεκούρι και μολότοφ σε φιλάθλους και αστυνομικούς

Με ιστορικό σχιζοφρένειας, είναι, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Γερμανός που συνελήφθη νωρίτερα την Κυριακή (16.06.2024) στο Αμβούργο. Ο 39χρονος άνδρας από το Νορντχάιντε της Κάτω Σαξονίας, οπλισμένος με τσεκούρι και μολότοφ, απειλούσε αστυνομικούς που περιφρουρούσαν συγκέντρωση φιλάθλων του Euro 2024.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό Ρέεπερμπαν, ένα χιλιόμετρο μακριά από την επίσημη «ζώνη φιλάθλων» που έχει δημιουργηθεί για το Euro 2024 που διεξάγεται στη Γερμανία.

Στην περιοχή είχαν πραγματοποιήσει ειρηνική πορεία περίπου 40.000 Ολλανδοί, ενόψει του αγώνα της ομάδας τους εναντίον της Πολωνίας.

Ενώ η πορεία διαλυόταν, άνδρας ο οποίος βγήκε από μπαρ, κρατώντας τσεκούρι και μολότοφ κινήθηκε απειλητικά προς αστυνομικούς που περιφρουρούσαν τη συγκέντρωση των φιλάθλων.

Οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να αφήσει αυτά που κρατούσε, έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και όταν αρνήθηκε, πυροβόλησαν στον αέρα.

Ο δράστης άφησε στο έδαφος το εργαλείο και φάνηκε να προσπαθεί να πυροδοτήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σε αυτό το σημείο ακούστηκαν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πυροβολισμοί και, όπως έγινε κατόπιν γνωστό, ο άνδρας ακινητοποιήθηκε, καθώς τραυματίστηκε στο πόδι.

