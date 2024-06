Euro 2024: Ο Πέπε σε ηλικία 41 ετών έγινε ο γηραιότερος παίκτης που αγωνίζεται σε τελική φάση

Ο Πέπε θα αγωνιστεί βασικός στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας απέναντι στην Τσεχία για το Euro 2024, με τον 41χρονο αμυντικό να γράφει ιστορία, καθώς έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Πέπε βρίσκεται στο βασικό σχήμα της Πορτογαλίας, στην αναμέτρηση για τον έκτο όμιλο του Euro 2024 της Ιβηρικής χώρας απέναντι στην Τσεχία, με τον έμπειρο αμυντικό να «σπάσει» ένα ιστορικό ρεκόρ.

Και αυτό διότι σε ηλικία 41 ετών και 113 ημερών, ο ποδοσφαιριστής της Πόρτο είναι ο γηραιότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε Euro.

To ρεκόρ μέχρι σήμερα είχε ο τερματοφύλακας της Ουγγαρίας, Γκάμπορ Κίραλι, ο οποίος ήταν 40 ετών και 86 ημερών όταν αγωνίστηκε με την Εθνική ομάδα της χώρας του, στην τελική φάση της διοργάνωσης του 2016.

Pepe (41 ans et 113 jours) va devenir le joueur le plus âgé à disputer un match à l’EURO devant Gabor Kiraly 🇭🇺 (40 ans et 86 jours) et Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (39 ans et 134 jours) ! 🇵🇹



Via @Statsdufoot pic.twitter.com/DAwWwu2Zq4