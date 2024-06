Euro 2024: Όλοι οι νικητές από το 1960, με Γερμανία – Ισπανία στην κορυφή και το «θαύμα» της Ελλάδας το 2004

Η ώρα για το Euro 2024 πλησιάζει (πρεμιέρα στις 14 Ιουνίου) και 24 ομάδες θα βρεθούν φέτος στη “μάχη” για την κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο και έχουν στη συλλογή τους συνολικά 10 χώρες.

Η διοργάνωση που ξεκίνησε το 1960, έχει μετατραπεί πλέον σε μία από τις κορυφαίες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όντας κάτω μόνο από το Μουντιάλ στην άτυπη ιεραρχία. Η “καρδιά” του αθλήματος θα χτυπάει έτσι τις επόμενες εβδομάδες στη Γερμανία, η οποία και φιλοξενεί το Euro 2024, με όλες τις μεγάλες “δυνάμεις” να δίνουν το “παρών”.

Η οικοδέσποινα Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο και έχουν κατακτήσει 10/16 φορές. Οι δύο πρώτες έχουν από τρεις κατακτήσεις και βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες, με δύο η καθεμία.

Από εκεί και πέρα, το Euro έχουν πανηγυρίσει 6 ακόμη χώρες, με το “θαύμα” της Ελλάδας το 2004, να είναι αυτό που ξεχωρίζει όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και στην ιστορία του θεσμού, ως η μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών.

🇬🇷 2004 – Greece’s Miracle: Greece pulled off one of the biggest shocks in football by winning Euro 2004. They beat hosts Portugal 1-0 in the final, thanks to a header from Angelos Charisteas. Defensive mastery at its finest. #Euro2004 pic.twitter.com/4MTo04zjjY